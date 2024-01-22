Пенсионные накопления жителей ЯНАО вернули страховщику

Незаконно переведенные пенсии 19-ти салехардцев возвращены в Пенсионный фонд РФ

23 января 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

В фонд АО «НПФ Будущее» были незаконно переведены пенсионные накопления жителей Ямала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Незаконно переведенные в коммерческий фонд АО «НПФ Будущее» пенсионные накопления 19 жителей столицы Ямала удалось вернуть страховой компании, сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Заявления о переходе в другие фонды страхователи не подавали. «Между заявителями и пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2018 году средства пенсионных накоплений жителей города незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд на основании договоров об обязательном пенсионном страховании. Граждане договоры с иными негосударственными пенсионными фондами не заключали, заявлений о переходе в другие фонды не подавали», — сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Прокуратура Салехарда направила в суд 19 исков. Договоры признаны недействительными, АО «НПФ Будущее» вернуло пенсионные накопления предыдущему страховщику. Ранее URA.RU сообщало, что для 81-летней женщины из Донецка удалось пересчитать пенсию и добиться выплаты «потерянной» при переезде в ЯНАО суммы. Пенсионерка не получала выплаты с июля.

Незаконно переведенные в коммерческий фонд АО «НПФ Будущее» пенсионные накопления 19 жителей столицы Ямала удалось вернуть страховой компании, сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Заявления о переходе в другие фонды страхователи не подавали. «Между заявителями и пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2018 году средства пенсионных накоплений жителей города незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд на основании договоров об обязательном пенсионном страховании. Граждане договоры с иными негосударственными пенсионными фондами не заключали, заявлений о переходе в другие фонды не подавали», — сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Прокуратура Салехарда направила в суд 19 исков. Договоры признаны недействительными, АО «НПФ Будущее» вернуло пенсионные накопления предыдущему страховщику. Ранее URA.RU сообщало, что для 81-летней женщины из Донецка удалось пересчитать пенсию и добиться выплаты «потерянной» при переезде в ЯНАО суммы. Пенсионерка не получала выплаты с июля.