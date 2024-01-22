Пенсионные накопления жителей ЯНАО вернули страховщику

Незаконно переведенные в коммерческий фонд АО «НПФ Будущее» пенсионные накопления 19 жителей столицы Ямала удалось вернуть страховой компании, сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Заявления о переходе в другие фонды страхователи не подавали.
«Между заявителями и пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2018 году средства пенсионных накоплений жителей города незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд на основании договоров об обязательном пенсионном страховании. Граждане договоры с иными негосударственными пенсионными фондами не заключали, заявлений о переходе в другие фонды не подавали», — сообщается в telegram-канале прокуратуры округа.
Прокуратура Салехарда направила в суд 19 исков. Договоры признаны недействительными, АО «НПФ Будущее» вернуло пенсионные накопления предыдущему страховщику.
Ранее URA.RU сообщало, что для 81-летней женщины из Донецка удалось пересчитать пенсию и добиться выплаты «потерянной» при переезде в ЯНАО суммы. Пенсионерка не получала выплаты с июля.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.