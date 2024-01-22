22 января 2024

Пенсионные накопления жителей ЯНАО вернули страховщику

Незаконно переведенные пенсии 19-ти салехардцев возвращены в Пенсионный фонд РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, пенсия, деньги, доход, бедность, рубли, расходы, убытки
В фонд АО «НПФ Будущее» были незаконно переведены пенсионные накопления жителей Ямала Фото:

Незаконно переведенные в коммерческий фонд АО «НПФ Будущее» пенсионные накопления 19 жителей столицы Ямала удалось вернуть страховой компании, сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Заявления о переходе в другие фонды страхователи не подавали.

«Между заявителями и пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2018 году средства пенсионных накоплений жителей города незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд на основании договоров об обязательном пенсионном страховании. Граждане договоры с иными негосударственными пенсионными фондами не заключали, заявлений о переходе в другие фонды не подавали», — сообщается в telegram-канале прокуратуры округа.

Прокуратура Салехарда направила в суд 19 исков. Договоры признаны недействительными, АО «НПФ Будущее» вернуло пенсионные накопления предыдущему страховщику.

Ранее URA.RU сообщало, что для 81-летней женщины из Донецка удалось пересчитать пенсию и добиться выплаты «потерянной» при переезде в ЯНАО суммы. Пенсионерка не получала выплаты с июля.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Незаконно переведенные в коммерческий фонд АО «НПФ Будущее» пенсионные накопления 19 жителей столицы Ямала удалось вернуть страховой компании, сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Заявления о переходе в другие фонды страхователи не подавали. «Между заявителями и пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2018 году средства пенсионных накоплений жителей города незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд на основании договоров об обязательном пенсионном страховании. Граждане договоры с иными негосударственными пенсионными фондами не заключали, заявлений о переходе в другие фонды не подавали», — сообщается в telegram-канале прокуратуры округа. Прокуратура Салехарда направила в суд 19 исков. Договоры признаны недействительными, АО «НПФ Будущее» вернуло пенсионные накопления предыдущему страховщику. Ранее URA.RU сообщало, что для 81-летней женщины из Донецка удалось пересчитать пенсию и добиться выплаты «потерянной» при переезде в ЯНАО суммы. Пенсионерка не получала выплаты с июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...