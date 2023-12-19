Пенсионерке из Донецка «потеряли» пенсию при переезде в ЯНАО

19 декабря 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Пенсию женщина не получала с июля Фото: Алексей Гущин © URA.RU Для 81-летней женщины из Донецка удалось пересчитать пенсию и добиться и выплаты «потерянной» при переезде в ЯНАО суммы. Пенсионерка не получала выплаты с июля. Об этом рассказал депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин. «В социальной сети „ВКонтакте“ обратилась девушка с просьбой помочь посодействовать в вопросе перерасчета пенсии для бабушки. Как заместитель руководителя фракции ЛДПР Тюменской областной думы направил все необходимые запросы, удалось добиться решения вопроса. Искренне радуюсь, когда получается помочь нашим землякам», — сообщил на странице «ВКонтакте» депутат. Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку регионов с самыми высокими пенсиями. Средняя сумма пенсионных выплат на Ямале составляет более 30 тысяч рублей.

Для 81-летней женщины из Донецка удалось пересчитать пенсию и добиться и выплаты «потерянной» при переезде в ЯНАО суммы. Пенсионерка не получала выплаты с июля. Об этом рассказал депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин. «В социальной сети „ВКонтакте“ обратилась девушка с просьбой помочь посодействовать в вопросе перерасчета пенсии для бабушки. Как заместитель руководителя фракции ЛДПР Тюменской областной думы направил все необходимые запросы, удалось добиться решения вопроса. Искренне радуюсь, когда получается помочь нашим землякам», — сообщил на странице «ВКонтакте» депутат. Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку регионов с самыми высокими пенсиями. Средняя сумма пенсионных выплат на Ямале составляет более 30 тысяч рублей.