Пенсионерке из Донецка «потеряли» пенсию при переезде в ЯНАО

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Пенсию женщина не получала с июля Фото:

Для 81-летней женщины из Донецка удалось пересчитать пенсию и добиться и выплаты «потерянной» при переезде в ЯНАО суммы. Пенсионерка не получала выплаты с июля. Об этом рассказал депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин.

«В социальной сети „ВКонтакте“ обратилась девушка с просьбой помочь посодействовать в вопросе перерасчета пенсии для бабушки. Как заместитель руководителя фракции ЛДПР Тюменской областной думы направил все необходимые запросы, удалось добиться решения вопроса. Искренне радуюсь, когда получается помочь нашим землякам», — сообщил на странице «ВКонтакте» депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку регионов с самыми высокими пенсиями. Средняя сумма пенсионных выплат на Ямале составляет более 30 тысяч рублей.

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Для 81-летней женщины из Донецка удалось пересчитать пенсию и добиться и выплаты «потерянной» при переезде в ЯНАО суммы. Пенсионерка не получала выплаты с июля. Об этом рассказал депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин. «В социальной сети „ВКонтакте“ обратилась девушка с просьбой помочь посодействовать в вопросе перерасчета пенсии для бабушки. Как заместитель руководителя фракции ЛДПР Тюменской областной думы направил все необходимые запросы, удалось добиться решения вопроса. Искренне радуюсь, когда получается помочь нашим землякам», — сообщил на странице «ВКонтакте» депутат. Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку регионов с самыми высокими пенсиями. Средняя сумма пенсионных выплат на Ямале составляет более 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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