Свердловчанку, чья дочь задохнулась под вещами, спасали от сожителя через Бога

23 января 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Алену (имя изменено), у которой пятимесячная дочка задохнулась под вещами в Первоуральске, до трагедии пытались отправить в храм во имя святой великомученицы Екатерины, рассказали URA.RU соседи. Таким образом они хотели оградить девушку от сожителя, который якобы избивал ее. «Мы неоднократно пытались спасти Алену от сожителя, ведь он часто избивал ее. Мы даже пытались отправить ее в храм святой Екатерины. Это было еще до трагедии. Но она тогда отказалась, говорила, что ее мужчина хороший», — поделились жильцы дома на Карбышева, 2. Оперативно связаться с представителями храма не удалось. Никто не ответил на звонок корреспондента. В распоряжении агентства не оказалось контактов Алены и ее сожителя. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Мама Алены на звонки корреспондента не отвечает. Вечером 21 января в доме на Карбышева, 2 скончалась пятимесячная девочка. Предварительно, ее отец — сожитель Алены — пытался успокоить малышку, которая плакала. Он накрыл ее вещами и ушел. А девушке запретил заходить в комнату. Через некоторое время дочка умерла. Тогда мужчина обратился за помощью к соседке, которая работает врачом. Та, увидев тело ребенка, вызвала скорую помощь и полицию. Силовики задержали мужчину, но на следующий день его отпустили. Соседи заметили его возле дома с полным пакетом пива. По данным СУ СК по Свердловской области, в смерти девочки нет следов криминала. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.