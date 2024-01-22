22 января 2024

Источник назвал новую версию гибели пятимесячной девочки в Первоуральске

Пятимесячная девочка из Первоуральска могла захлебнуться рвотными массами
© Служба новостей «URA.RU»
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События на улице Карбышева, 2. Свердловская область, Первоуральск, улица карбышева2
Ребенок скончался в доме №2 на Карбышева в Первоуральске Фото:
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В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Пятимесячная девочка, которая скончалась под завалами вещей в одной из квартир Первоуральска (Свердловская область), могла захлебнуться рвотными массами. Такую версию URA.RU озвучил источник, знакомый с ситуацией.

«У ребенка во рту была пустышка. Когда ее вытащили, то изо рта вывалились рвотные массы. Ими она и могла захлебнуться», — считает собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области заявили, что гибель девочки не носит криминальный характер. Комментировать версию инсайдера в ведомстве отказались.

Трагедия в доме на Карбышева, 2 в Первоуральске произошла вечером 21 января. Отец, предположительно, пытался успокоить малышку и накрыл ее вещами. Сожительнице он запретил заходить в комнату к ребенку. Через некоторое время девочку нашли мертвой. Полицейские задержали мужчину, но на следующий день его отпустили. Где находится мать девочки, неизвестно. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Пятимесячная девочка, которая скончалась под завалами вещей в одной из квартир Первоуральска (Свердловская область), могла захлебнуться рвотными массами. Такую версию URA.RU озвучил источник, знакомый с ситуацией. «У ребенка во рту была пустышка. Когда ее вытащили, то изо рта вывалились рвотные массы. Ими она и могла захлебнуться», — считает собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области заявили, что гибель девочки не носит криминальный характер. Комментировать версию инсайдера в ведомстве отказались. Трагедия в доме на Карбышева, 2 в Первоуральске произошла вечером 21 января. Отец, предположительно, пытался успокоить малышку и накрыл ее вещами. Сожительнице он запретил заходить в комнату к ребенку. Через некоторое время девочку нашли мертвой. Полицейские задержали мужчину, но на следующий день его отпустили. Где находится мать девочки, неизвестно. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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