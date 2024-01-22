Источник назвал новую версию гибели пятимесячной девочки в Первоуральске

Пятимесячная девочка из Первоуральска могла захлебнуться рвотными массами

23 января 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Пятимесячная девочка, которая скончалась под завалами вещей в одной из квартир Первоуральска (Свердловская область), могла захлебнуться рвотными массами. Такую версию URA.RU озвучил источник, знакомый с ситуацией. «У ребенка во рту была пустышка. Когда ее вытащили, то изо рта вывалились рвотные массы. Ими она и могла захлебнуться», — считает собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области заявили, что гибель девочки не носит криминальный характер. Комментировать версию инсайдера в ведомстве отказались. Трагедия в доме на Карбышева, 2 в Первоуральске произошла вечером 21 января. Отец, предположительно, пытался успокоить малышку и накрыл ее вещами. Сожительнице он запретил заходить в комнату к ребенку. Через некоторое время девочку нашли мертвой. Полицейские задержали мужчину, но на следующий день его отпустили. Где находится мать девочки, неизвестно. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.