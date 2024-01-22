22 января 2024

В Курганской области открыли новый здравпункт для сотрудников полиции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганских полицейских будут лечить в новом здравпункте Фото:

В городе Шумиха (Курганская область) открыли здравпункт для сотрудников межмуниципальных отделов полиции. Об этом информирует сайт УМВД области.

«Состоялось торжественное открытие фельдшерского здравпункта поликлиники ФКУЗ „Медико-санитарная часть МВД России по Курганской области“ в городе Шумиха», — рассказали в полиции. Он построен по программе развития первичной медико-санитарной помощи в системе МВД РФ.

Здесь будут оказывать помощь сотрудникам полиции, которые проживают вдалеке от города Кургана. Медработники проверят у сотрудников давление, возьмут анализы, сделают ЭКГ. Также в пункте будут проводиться осмотры для водителей.

В курганском городе Шумиха открыли новый здравпункт для полицейских
В курганском городе Шумиха открыли новый здравпункт для полицейских
Сотрудники МВД отдаленных курганских районов получат помощь в Шумихе
Сотрудники МВД отдаленных курганских районов получат помощь в Шумихе
В здравпункте сотрудники курганских отделов полиции получат первичную помощь, проверят давление, ЭКГ и возьмут анализы
В здравпункте сотрудники курганских отделов полиции получат первичную помощь, проверят давление, ЭКГ и возьмут анализы

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В городе Шумиха (Курганская область) открыли здравпункт для сотрудников межмуниципальных отделов полиции. Об этом информирует сайт УМВД области. «Состоялось торжественное открытие фельдшерского здравпункта поликлиники ФКУЗ „Медико-санитарная часть МВД России по Курганской области“ в городе Шумиха», — рассказали в полиции. Он построен по программе развития первичной медико-санитарной помощи в системе МВД РФ. Здесь будут оказывать помощь сотрудникам полиции, которые проживают вдалеке от города Кургана. Медработники проверят у сотрудников давление, возьмут анализы, сделают ЭКГ. Также в пункте будут проводиться осмотры для водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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