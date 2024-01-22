В городе Шумиха (Курганская область) открыли здравпункт для сотрудников межмуниципальных отделов полиции. Об этом информирует сайт УМВД области.
«Состоялось торжественное открытие фельдшерского здравпункта поликлиники ФКУЗ „Медико-санитарная часть МВД России по Курганской области“ в городе Шумиха», — рассказали в полиции. Он построен по программе развития первичной медико-санитарной помощи в системе МВД РФ.
Здесь будут оказывать помощь сотрудникам полиции, которые проживают вдалеке от города Кургана. Медработники проверят у сотрудников давление, возьмут анализы, сделают ЭКГ. Также в пункте будут проводиться осмотры для водителей.
В курганском городе Шумиха открыли новый здравпункт для полицейских
фото: УМВД России по Курганской области
Сотрудники МВД отдаленных курганских районов получат помощь в Шумихе
фото: УМВД России по Курганской области
В здравпункте сотрудники курганских отделов полиции получат первичную помощь, проверят давление, ЭКГ и возьмут анализы
В городе Шумиха (Курганская область) открыли здравпункт для сотрудников межмуниципальных отделов полиции. Об этом информирует сайт УМВД области. «Состоялось торжественное открытие фельдшерского здравпункта поликлиники ФКУЗ „Медико-санитарная часть МВД России по Курганской области“ в городе Шумиха», — рассказали в полиции. Он построен по программе развития первичной медико-санитарной помощи в системе МВД РФ. Здесь будут оказывать помощь сотрудникам полиции, которые проживают вдалеке от города Кургана. Медработники проверят у сотрудников давление, возьмут анализы, сделают ЭКГ. Также в пункте будут проводиться осмотры для водителей.