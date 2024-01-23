Авто Курганских водителей предупредили об опасности, которая поджидает на трассах ГИБДД: на дорога Курганской области видимость ограничивает туман 23 января 2024 в 22:17 Размер текста - 17 + Водителям необходимо скорректировать модель поведения на дороге из-за погодных условий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Курганской области на трассах ухудшилась видимость из-за тумана. Об этом водителей предупредили сотрудники УГИБДД УМВД России по региону «Госавтоинспекция информирует водителей об ограниченной видимости на дорогах из-за тумана. Автовладельцам необходимо быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Населению рекомендовано не пытаться как можно быстрее преодолеть туманную местность, в машине обязательно должны быть зажжены габаритные огни. Следует использовать противотуманные фары, соблюдать скоростной режим и не забывать, что на дороге возможно неожиданное появление диких животных. В Курганской области на трассах ухудшилась видимость из-за тумана. Об этом водителей предупредили сотрудники УГИБДД УМВД России по региону «Госавтоинспекция информирует водителей об ограниченной видимости на дорогах из-за тумана. Автовладельцам необходимо быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Населению рекомендовано не пытаться как можно быстрее преодолеть туманную местность, в машине обязательно должны быть зажжены габаритные огни. Следует использовать противотуманные фары, соблюдать скоростной режим и не забывать, что на дороге возможно неожиданное появление диких животных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям