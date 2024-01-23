Курганских водителей предупредили об опасности, которая поджидает на трассах

В Курганской области на трассах ухудшилась видимость из-за тумана. Об этом водителей предупредили сотрудники УГИБДД УМВД России по региону
«Госавтоинспекция информирует водителей об ограниченной видимости на дорогах из-за тумана. Автовладельцам необходимо быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Населению рекомендовано не пытаться как можно быстрее преодолеть туманную местность, в машине обязательно должны быть зажжены габаритные огни. Следует использовать противотуманные фары, соблюдать скоростной режим и не забывать, что на дороге возможно неожиданное появление диких животных.
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