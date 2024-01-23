Курганских водителей предупредили об опасности, которая поджидает на трассах

ГИБДД: на дорога Курганской области видимость ограничивает туман
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Водителям необходимо скорректировать модель поведения на дороге из-за погодных условий Фото:

В Курганской области на трассах ухудшилась видимость из-за тумана. Об этом водителей предупредили сотрудники УГИБДД УМВД России по региону

«Госавтоинспекция информирует водителей об ограниченной видимости на дорогах из-за тумана. Автовладельцам необходимо быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Населению рекомендовано не пытаться как можно быстрее преодолеть туманную местность, в машине обязательно должны быть зажжены габаритные огни. Следует использовать противотуманные фары, соблюдать скоростной режим и не забывать, что на дороге возможно неожиданное появление диких животных.

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В Курганской области на трассах ухудшилась видимость из-за тумана. Об этом водителей предупредили сотрудники УГИБДД УМВД России по региону «Госавтоинспекция информирует водителей об ограниченной видимости на дорогах из-за тумана. Автовладельцам необходимо быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Населению рекомендовано не пытаться как можно быстрее преодолеть туманную местность, в машине обязательно должны быть зажжены габаритные огни. Следует использовать противотуманные фары, соблюдать скоростной режим и не забывать, что на дороге возможно неожиданное появление диких животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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