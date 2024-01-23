23 января 2024

Детей в Тобольске развлекают большими деревянными яйцами

В Тобольске открылась новая детская площадка
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, деревянное зодчество, тобольск
В Александровском саду Тобольска появился деревянный парк для детей Фото:

В Тобольске (Тюменская область) открылась детская площадка с большими деревянными яйцами. Как рассказали URA.RU в компании, которая занималась монтажом, конструкции привезли из Москвы.

«Мы установили детский городок, где три больших яйца связаны между собой. Сделаны они из дерева, конструкция простая, а значит надежная. Яйца внутри пустые и от каждого идут еще какие-то детские активности — канаты, горки. Перевозка яиц из Москвы затруднений не вызвала, перевозили половинками, как „киндер-сюрприз“», — рассказал URA.RU главный инженер компании «Тобольскстройзаказчик».

Площадка занимает 1200 квадратных метров, расположена в Александровском саду. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске к концу 2024 года появятся две большие детские площадки в «Сквере выпускников».

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В Тобольске (Тюменская область) открылась детская площадка с большими деревянными яйцами. Как рассказали URA.RU в компании, которая занималась монтажом, конструкции привезли из Москвы. «Мы установили детский городок, где три больших яйца связаны между собой. Сделаны они из дерева, конструкция простая, а значит надежная. Яйца внутри пустые и от каждого идут еще какие-то детские активности — канаты, горки. Перевозка яиц из Москвы затруднений не вызвала, перевозили половинками, как „киндер-сюрприз“», — рассказал URA.RU главный инженер компании «Тобольскстройзаказчик». Площадка занимает 1200 квадратных метров, расположена в Александровском саду. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске к концу 2024 года появятся две большие детские площадки в «Сквере выпускников».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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