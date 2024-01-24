В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард произошло ДТП с пострадавшими

В Пуровском районе Skoda врезалась в автофургон (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО на 540 километре трассы Сургут — Салехард, которую также из-за частых аварий называют «трассой смерти» произошло ДТП с участием Skoda и автофургона. Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Skoda“ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля „Skoda“ доставлены в Таркосалинскую ЦРБ», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Ранее сообщалось об ограничении движения из-за ДТП в Пуровском районе. Связаны ли эти происшествия, в пресс-службе УГИБДД не комментируют.