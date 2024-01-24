В ЯНАО Skoda врезалась в фуру на «трассе смерти». Фото

В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард произошло ДТП с пострадавшими
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В Пуровском районе Skoda врезалась в автофургон (архивное фото) Фото:

В ЯНАО на 540 километре трассы Сургут — Салехард, которую также из-за частых аварий называют «трассой смерти» произошло ДТП с участием Skoda и автофургона. Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Skoda“ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля „Skoda“ доставлены в Таркосалинскую ЦРБ», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Ранее сообщалось об ограничении движения из-за ДТП в Пуровском районе. Связаны ли эти происшествия, в пресс-службе УГИБДД не комментируют.

В Пуровском районе Skoda врезалась в грузовик
В Пуровском районе Skoda врезалась в грузовик
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В ЯНАО на 540 километре трассы Сургут — Салехард, которую также из-за частых аварий называют «трассой смерти» произошло ДТП с участием Skoda и автофургона. Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Skoda“ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля „Skoda“ доставлены в Таркосалинскую ЦРБ», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Ранее сообщалось об ограничении движения из-за ДТП в Пуровском районе. Связаны ли эти происшествия, в пресс-службе УГИБДД не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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