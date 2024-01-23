В Пуровском районе ЯНАО на 588 километре автодороги Сургут — Салехард столкнулись фура и легковой автомобиль. По данным районной госавтоинспекции, из-за ДТП на трассе временно ограничено движение.
«Сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России „Пуровский“ информируют участников дорожного движения о том, что на 588 км автомобильной дороги Сургут-Салехард временно ограничено движение. Произошло ДТП», — передает информацию Госавтоинспекции telegram-канал «Случилось».
По сообщениям очевидцев в социальных сетях, авария произошла в районе Сывдарма — Пуровск. Легковой автомобиль столкнулся с фурой, оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.
На трассе «Сургут — Салехард» произошло ДТП
Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» — https://vk.com/wall-75666168_456320?z=photo-75666168_457348047%2Fwall-75666168_456320
Легковой автомобиль и фура с прицепом столкнулись в Пуровском районе
Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» — https://vk.com/wall-75666168_456320?z=photo-75666168_457348047%2Fwall-75666168_456320
В Пуровском районе ЯНАО на 588 километре автодороги Сургут — Салехард столкнулись фура и легковой автомобиль. По данным районной госавтоинспекции, из-за ДТП на трассе временно ограничено движение. «Сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России „Пуровский“ информируют участников дорожного движения о том, что на 588 км автомобильной дороги Сургут-Салехард временно ограничено движение. Произошло ДТП», — передает информацию Госавтоинспекции telegram-канал «Случилось». По сообщениям очевидцев в социальных сетях, авария произошла в районе Сывдарма — Пуровск. Легковой автомобиль столкнулся с фурой, оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.