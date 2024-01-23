23 января 2024

В ЯНАО ограничили движение на трассе Сургут — Салехард. Фото

В Пуровском районе ЯНАО легковой автомобиль врезался в фуру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
В Пуровском районе ЯНАО из-за ДТП ограничили движение на трассе «Сургут — Салехард» Фото:

В Пуровском районе ЯНАО на 588 километре автодороги Сургут — Салехард столкнулись фура и легковой автомобиль. По данным районной госавтоинспекции, из-за ДТП на трассе временно ограничено движение.

«Сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России „Пуровский“ информируют участников дорожного движения о том, что на 588 км автомобильной дороги Сургут-Салехард временно ограничено движение. Произошло ДТП», — передает информацию Госавтоинспекции telegram-канал «Случилось».

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, авария произошла в районе Сывдарма — Пуровск. Легковой автомобиль столкнулся с фурой, оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

На трассе «Сургут — Салехард» произошло ДТП
На трассе «Сургут — Салехард» произошло ДТП
Фото:
Легковой автомобиль и фура с прицепом столкнулись в Пуровском районе
Легковой автомобиль и фура с прицепом столкнулись в Пуровском районе
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пуровском районе ЯНАО на 588 километре автодороги Сургут — Салехард столкнулись фура и легковой автомобиль. По данным районной госавтоинспекции, из-за ДТП на трассе временно ограничено движение. «Сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России „Пуровский“ информируют участников дорожного движения о том, что на 588 км автомобильной дороги Сургут-Салехард временно ограничено движение. Произошло ДТП», — передает информацию Госавтоинспекции telegram-канал «Случилось». По сообщениям очевидцев в социальных сетях, авария произошла в районе Сывдарма — Пуровск. Легковой автомобиль столкнулся с фурой, оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...