24 января 2024

Стало известно, когда отремонтирует завод «Новатэка» после крупного пожара

Ремонт завода «Новатэка» после крупного пожара займет два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Магнитогорск, газ, новатэк, завод
Сейчас на предприятии возобновлена погрузка нефтепродуктов (архивное фото) Фото:

Завод по переработке конденсата «Новатэк» в Усть-Луге (Ленинградская область) может занять до двух месяцев. Компания возобновила погрузку нефтепродуктов с терминала, однако только тех продуктов, которые были произведены до пожара. Об этом сообщили источники, знакомые с первыми оценками последствий пожара.

«На устранение последствий пожара, остановившего производство топлива на комплексе „Новатэк“ по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата в Усть-Луге, предварительно может потребоваться до двух месяцев», — сообщили источники газеты «Коммерсант». Однако они уточнили, что последствия не критичны, так как сырье продолжает экспортироваться.

Атака беспилотников на завод «Новатэк» вызвала пожар на производстве. Его потушили только спустя сутки, после начала возгорания. На фоне инцидента котировки акций компании снизились до июльских показателей прошлого года.

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Завод по переработке конденсата «Новатэк» в Усть-Луге (Ленинградская область) может занять до двух месяцев. Компания возобновила погрузку нефтепродуктов с терминала, однако только тех продуктов, которые были произведены до пожара. Об этом сообщили источники, знакомые с первыми оценками последствий пожара. «На устранение последствий пожара, остановившего производство топлива на комплексе „Новатэк“ по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата в Усть-Луге, предварительно может потребоваться до двух месяцев», — сообщили источники газеты «Коммерсант». Однако они уточнили, что последствия не критичны, так как сырье продолжает экспортироваться. Атака беспилотников на завод «Новатэк» вызвала пожар на производстве. Его потушили только спустя сутки, после начала возгорания. На фоне инцидента котировки акций компании снизились до июльских показателей прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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