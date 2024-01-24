Стало известно, когда отремонтирует завод «Новатэка» после крупного пожара

Ремонт завода «Новатэка» после крупного пожара займет два месяца

25 января 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Сейчас на предприятии возобновлена погрузка нефтепродуктов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Завод по переработке конденсата «Новатэк» в Усть-Луге (Ленинградская область) может занять до двух месяцев. Компания возобновила погрузку нефтепродуктов с терминала, однако только тех продуктов, которые были произведены до пожара. Об этом сообщили источники, знакомые с первыми оценками последствий пожара. «На устранение последствий пожара, остановившего производство топлива на комплексе „Новатэк“ по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата в Усть-Луге, предварительно может потребоваться до двух месяцев», — сообщили источники газеты « Коммерсант ». Однако они уточнили, что последствия не критичны, так как сырье продолжает экспортироваться. Атака беспилотников на завод «Новатэк» вызвала пожар на производстве. Его потушили только спустя сутки, после начала возгорания. На фоне инцидента котировки акций компании снизились до июльских показателей прошлого года.

Завод по переработке конденсата «Новатэк» в Усть-Луге (Ленинградская область) может занять до двух месяцев. Компания возобновила погрузку нефтепродуктов с терминала, однако только тех продуктов, которые были произведены до пожара. Об этом сообщили источники, знакомые с первыми оценками последствий пожара. «На устранение последствий пожара, остановившего производство топлива на комплексе „Новатэк“ по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата в Усть-Луге, предварительно может потребоваться до двух месяцев», — сообщили источники газеты «Коммерсант». Однако они уточнили, что последствия не критичны, так как сырье продолжает экспортироваться. Атака беспилотников на завод «Новатэк» вызвала пожар на производстве. Его потушили только спустя сутки, после начала возгорания. На фоне инцидента котировки акций компании снизились до июльских показателей прошлого года.