В научном институте МЧС рассказали о возможных последствиях от землетрясения для курганских высоток

Мошков: в Кургане после землетрясения пострадали несущие конструкции домов

25 января 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

В Кургане продолжают проверять высотки после землетрясения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Возможными последствиями землетрясения в Кургане, из-за которого эвакуировали сотни жильцов из двух 17-этажных домов, могут стать повреждения несущих конструкций. Их степень зависит от жесткости строений, заявил заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС Владимир Мошков. «В подобных ситуациях очень часто возникают повреждения несущих конструкций. В связи с этим возможна угроза для людей, находящихся в здании. Степень повреждения во многом зависит от жесткости строения, которая связана с его конструктивным исполнением и геометрией. Решение о дальнейшей эксплуатации зданий будет принято на основе результатов обследования», — сообщил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков. В Кургане специалисты института МЧС проверяют многоэтажные дома с использованием специального комплекса «Струна». Оборудование позволяет с помощью колебаний звука определить дефекты и износ здания. URA.RU писало, что эксперты начали обследование 17-этажного дома по улице Гоголя 109. Также планируется проверка высотки по улице Куйбышева, 15. Эвакуация жильцов многоэтажек была срочно проведена в ночь с 22 на 23 января. Жители жаловались на вибрации в домах, из-за которых качались люстры и был слышен треск в стенах. Предположительно, это стало последствием землетрясений в Казахстане и Китае. Всего было эвакуировано 246 человек, включая 38 детей. Часть из них разместили в гостинице «Курган». После инцидента во всех высотках Кургана начались проверки и был объявлен режим повышенной готовности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возможными последствиями землетрясения в Кургане, из-за которого эвакуировали сотни жильцов из двух 17-этажных домов, могут стать повреждения несущих конструкций. Их степень зависит от жесткости строений, заявил заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС Владимир Мошков. «В подобных ситуациях очень часто возникают повреждения несущих конструкций. В связи с этим возможна угроза для людей, находящихся в здании. Степень повреждения во многом зависит от жесткости строения, которая связана с его конструктивным исполнением и геометрией. Решение о дальнейшей эксплуатации зданий будет принято на основе результатов обследования», — сообщил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков. В Кургане специалисты института МЧС проверяют многоэтажные дома с использованием специального комплекса «Струна». Оборудование позволяет с помощью колебаний звука определить дефекты и износ здания. URA.RU писало, что эксперты начали обследование 17-этажного дома по улице Гоголя 109. Также планируется проверка высотки по улице Куйбышева, 15. Эвакуация жильцов многоэтажек была срочно проведена в ночь с 22 на 23 января. Жители жаловались на вибрации в домах, из-за которых качались люстры и был слышен треск в стенах. Предположительно, это стало последствием землетрясений в Казахстане и Китае. Всего было эвакуировано 246 человек, включая 38 детей. Часть из них разместили в гостинице «Курган». После инцидента во всех высотках Кургана начались проверки и был объявлен режим повышенной готовности.