Курганцы, эвакуированные после землетрясения, не спешат возвращаться в высотки

25 января 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Эксперты МЧС из Москвы продолжают обследовать высотки в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Жильцы 17-этажных домов, который эвакуировали после землетрясения в Кургане, не торопятся возвращаться в свои квартиры. Ради безопасности горожане готовы ждать столько времени, сколько потребуется. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, знакомый с ситуацией. Высотки обследуют эксперты МЧС из Москвы. «Жильцы дома по Гоголя 109 довольны тем, что проводится тщательная проверка специалистами из Москвы. Никто не торопится возвращаться в свои квартиры, все ждут заключения по обследованиям. После инцидента с эвакуацией для них самое главное знать, что дома будет безопасно жить», — рассказал инсайдер. Также собеседник агентства отметил, что жильцы довольны работой управляющей компании, специалисты которой всегда с ними на связи и консультируют по всем поступающим вопросам. Также инсайдеры сообщали, что эксперты МЧС обследуют не только дом по улице Гоголя 109, но и аналогичную многоэтажку в Заозерном районе, где не было зафиксировано никаких колебаний. Специалисты проводят в зданиях инструментальные исследования. По их результатам МЧС будет дано заключение, после чего соберут оперштаб в администрации Кургана. Кроме того, планируется проверка высотки по Куйбышева 15. URA.RU направило запрос в ВНИИ ГОЧС. Информация дополнился после получения комментария по теме. Инцидент с эвакуацией 246 жильцов из двух 17-этажных домов Кургана произошел в ночь с 22 на 23 января. После землетрясений в соседнем Казахстане горожане почувствовали вибрации в квартирах, от которых тряслись люстры и трещали стены. После экстренной эвакуации в высотках Кургана устроили проверки, а в мэрии объявили о режиме повышенной готовности. Также для обследований зданий из Москвы приехали специалисты ВНИИ ГОЧС. Они проверяют высотки на наличие дефектов с помощью специального комплекса «Струна». Эвакуированные горожане продолжают ожидать разрешения, чтобы вернуться в свои квартиры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы 17-этажных домов, который эвакуировали после землетрясения в Кургане, не торопятся возвращаться в свои квартиры. Ради безопасности горожане готовы ждать столько времени, сколько потребуется. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, знакомый с ситуацией. Высотки обследуют эксперты МЧС из Москвы. «Жильцы дома по Гоголя 109 довольны тем, что проводится тщательная проверка специалистами из Москвы. Никто не торопится возвращаться в свои квартиры, все ждут заключения по обследованиям. После инцидента с эвакуацией для них самое главное знать, что дома будет безопасно жить», — рассказал инсайдер. Также собеседник агентства отметил, что жильцы довольны работой управляющей компании, специалисты которой всегда с ними на связи и консультируют по всем поступающим вопросам. Также инсайдеры сообщали, что эксперты МЧС обследуют не только дом по улице Гоголя 109, но и аналогичную многоэтажку в Заозерном районе, где не было зафиксировано никаких колебаний. Специалисты проводят в зданиях инструментальные исследования. По их результатам МЧС будет дано заключение, после чего соберут оперштаб в администрации Кургана. Кроме того, планируется проверка высотки по Куйбышева 15. URA.RU направило запрос в ВНИИ ГОЧС. Информация дополнился после получения комментария по теме. Инцидент с эвакуацией 246 жильцов из двух 17-этажных домов Кургана произошел в ночь с 22 на 23 января. После землетрясений в соседнем Казахстане горожане почувствовали вибрации в квартирах, от которых тряслись люстры и трещали стены. После экстренной эвакуации в высотках Кургана устроили проверки, а в мэрии объявили о режиме повышенной готовности. Также для обследований зданий из Москвы приехали специалисты ВНИИ ГОЧС. Они проверяют высотки на наличие дефектов с помощью специального комплекса «Струна». Эвакуированные горожане продолжают ожидать разрешения, чтобы вернуться в свои квартиры.