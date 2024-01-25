Куда пойдут деньги с конфискованного имущества за фейки о российской армии

Депутат Госдумы: средства с конфискации имущества за фейки не пойдут на СВО

26 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Деньги с конфискованного имущества пойдут в бюджет РФ, сказал Эрнест Валеев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средства, полученные после конфискации имущества людей, осужденных за фейки о Российской армии, будут направлены в бюджет. Так как целевое перераспределение их на нужды СВО устроит путаницу при его формировании. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Сложно будет сделать так, чтобы изъятые средства шли на определенные цели, например, нужды спецоперации. Сам порядок распределения денег существовал и раньше, в этой части никаких изменений нет. Дальше все идет в бюджет, как и налоги. Эти деньги не окрашены, то есть не направлены на определенные цели. Если бы все поступающие средства были окрашены, при формировании бюджета был бы полный беспорядок», — сказал Эрнест Валеев. По словам депутата Госдумы, лишить обвиняемого жилья можно будет только в том случае, если будет доказано, что квартира или дом были куплены на средства, полученные за распространение фейков о Российской армии. «Закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ не предполагает, что преступника лишат жилья. Это будет возможно только в том случае, если будет доказано, что квартира, дом или иные вещи были куплены на средства, полученные за противоправную деятельность», — отметил парламентарий. Новость по теме Кого коснется конфискация имущества за фейки об армии РФ «В Уголовном кодексе есть статья 104.1, в которую вносят изменения. Речь идет о конфискации орудия и имущества, которые использовались для совершения преступления, включая финансирование терроризма, экстремизма и направленные против безопасности страны. Квартира, как орудие правонарушения, вряд ли может использоваться. Это должно быть имущество, которое, вероятно, было задействовано в преступных целях. Если будет доказано, что человек совершил правонарушение и за счет полученных за это доходов купил квартиру или построил дом, тогда возможно», — объяснил депутат Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. Как заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Предполагается, что за данные преступления также будут лишать почетных званий. Депутат Госдумы Евгений Федоров отмечал в беседе с URA.RU, что лишать имущества и денег россиян за фейки о Вооруженных силах России могут только по решению суда, если будет доказан умысел. При этом дети обвиняемых без жилья не останутся, поскольку они защищены законом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средства, полученные после конфискации имущества людей, осужденных за фейки о Российской армии, будут направлены в бюджет. Так как целевое перераспределение их на нужды СВО устроит путаницу при его формировании. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Сложно будет сделать так, чтобы изъятые средства шли на определенные цели, например, нужды спецоперации. Сам порядок распределения денег существовал и раньше, в этой части никаких изменений нет. Дальше все идет в бюджет, как и налоги. Эти деньги не окрашены, то есть не направлены на определенные цели. Если бы все поступающие средства были окрашены, при формировании бюджета был бы полный беспорядок», — сказал Эрнест Валеев. По словам депутата Госдумы, лишить обвиняемого жилья можно будет только в том случае, если будет доказано, что квартира или дом были куплены на средства, полученные за распространение фейков о Российской армии. «В Уголовном кодексе есть статья 104.1, в которую вносят изменения. Речь идет о конфискации орудия и имущества, которые использовались для совершения преступления, включая финансирование терроризма, экстремизма и направленные против безопасности страны. Квартира, как орудие правонарушения, вряд ли может использоваться. Это должно быть имущество, которое, вероятно, было задействовано в преступных целях. Если будет доказано, что человек совершил правонарушение и за счет полученных за это доходов купил квартиру или построил дом, тогда возможно», — объяснил депутат Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. Как заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Предполагается, что за данные преступления также будут лишать почетных званий. Депутат Госдумы Евгений Федоров отмечал в беседе с URA.RU, что лишать имущества и денег россиян за фейки о Вооруженных силах России могут только по решению суда, если будет доказан умысел. При этом дети обвиняемых без жилья не останутся, поскольку они защищены законом.