Уехавшая в Москву экс-главред Е1 опровергла слухи о возвращении

25 января 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Оксана Маклакова переехала в Москву весной 2022 года, но сохраняет с Екатеринбургом «тесную связь» Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший главный редактор сайта E1.ru, а ныне руководитель московского MSK1.ru (оба портала входят в холдинг Виктора Шкулева) Оксана Маклакова назвала неправдой информацию о том, что возвращается на предыдущее место работы. Слух появился в анонимном telegram-канале, который связывают с экс-редактором ЕАНа Александром Кирилловым. «Много задач по развитию и дальнейшему продвижению MSK1. В апреле будет два года, как мы сформировали редакцию, за это время сайт стал лидером по местной аудитории в нише городских порталов», — сказала Маклакова, отметив, что E1.ru хорошо себя чувствует и с действующим редактором — Александром Ашбелем. Редактором Е1 Оксана Маклакова стала в августе 2019 года — после знаменитых протестов из-за строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, которые активно освещала (на грани участия). В Москву она перебралась в марте 2022-го. В Е1.ru ее сменил Артем Беседин, но проработал недолго — до ноября. Согласно одной из версий, замена Беседина на Ашбеля прошла не без участия Маклаковой, принимающей активное участие в жизни редакции и после переезда.

Бывший главный редактор сайта E1.ru, а ныне руководитель московского MSK1.ru (оба портала входят в холдинг Виктора Шкулева) Оксана Маклакова назвала неправдой информацию о том, что возвращается на предыдущее место работы. Слух появился в анонимном telegram-канале, который связывают с экс-редактором ЕАНа Александром Кирилловым. «Много задач по развитию и дальнейшему продвижению MSK1. В апреле будет два года, как мы сформировали редакцию, за это время сайт стал лидером по местной аудитории в нише городских порталов», — сказала Маклакова, отметив, что E1.ru хорошо себя чувствует и с действующим редактором — Александром Ашбелем. Редактором Е1 Оксана Маклакова стала в августе 2019 года — после знаменитых протестов из-за строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, которые активно освещала (на грани участия). В Москву она перебралась в марте 2022-го. В Е1.ru ее сменил Артем Беседин, но проработал недолго — до ноября. Согласно одной из версий, замена Беседина на Ашбеля прошла не без участия Маклаковой, принимающей активное участие в жизни редакции и после переезда.