Увольнению главреда Е1 предшествовал конфликт

Одной из причин второй за год смены главного редактора Е1.ru (популярнейший портал Екатеринбурга, входит в «Сеть городских порталов» Виктора Шкулева) могли стать разногласия внутри редакции. Об этом URA.RU рассказали два источника в коллективе, комментируя событие. При этом сам Артем Беседин — краснодарский журналист, уже бывший главред E1.ru — утверждает, что все было иначе.
О его увольнении стало известно 23 ноября — на следующий день после «Народной премии» в ККТ «Космос», которую посетил губернатор Евгений Куйвашев. Хотя сразу после той церемонии Шкулев, комментируя работу Беседина, назначенного в апреле 2022-го, заявил URA.RU, что время для оценок не пришло. Беседина сменил его зам Александр Ашбель.
«У Беседина был конфликт с некоторыми сотрудниками. И Шкулев, видимо, вот так его разрешил», — поделился первый собеседник агентства. «Да, противоречия имели место», — поделился второй источник, уточнив, что из-за раскола работу решили сменить некоторые журналисты Е1.ru.
По одной из версий, определяющую роль в отставке Беседина могла сыграть его предшественница Оксана Маклакова. В марте она, руководившая редакцией Е1.ru с августа 2019-го, возглавила московский проект Шкулева MSK1.ru. «Но прилетает в Екатеринбург при любом удобном случае и тесно общается с некоторыми „старичками“ редакции. Допускаю, что она могла передать их жалобы Шкулеву, повлиять на него», — предположил собеседник в медиатусовке.
Он также допустил, что Шкулеву могла не понравиться пассивность Беседина при подготовке к «Народной премии». Известно, что фронтменом оргкомитета церемонии осталась как раз Маклакова, несмотря на переезд в Москву. От ответов на вопросы URA.RU по теме Оксана Маклакова воздержалась.
А Артем Беседин повторил версию, озвученную ранее на сайте E1.ru. »[Я] написал заявление по личной причине, у нас в релизе указано. Сейчас более развернуто сказать не могу, это исчерпывающая формулировка», — заявил он. Отвечая на вопрос о конфликте, Беседин сказал, что «это абсолютно не соответствует действительности. «Здесь прекрасный коллектив, мы прекрасно нашли общий язык, многие стали моими друзьями. <…> [Увольнение] это моя инициатива, это мой шаг, принятый по личным причинам. Это никак не касается ни моего руководства, ни моего коллектива», — объяснил Беседин. По его ощущениям, уходит он «на мажорной ноте».
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Одной из причин второй за год смены главного редактора Е1.ru (популярнейший портал Екатеринбурга, входит в «Сеть городских порталов» Виктора Шкулева) могли стать разногласия внутри редакции. Об этом URA.RU рассказали два источника в коллективе, комментируя событие. При этом сам Артем Беседин — краснодарский журналист, уже бывший главред E1.ru — утверждает, что все было иначе. О его увольнении стало известно 23 ноября — на следующий день после «Народной премии» в ККТ «Космос», которую посетил губернатор Евгений Куйвашев. Хотя сразу после той церемонии Шкулев, комментируя работу Беседина, назначенного в апреле 2022-го, заявил URA.RU, что время для оценок не пришло. Беседина сменил его зам Александр Ашбель. «У Беседина был конфликт с некоторыми сотрудниками. И Шкулев, видимо, вот так его разрешил», — поделился первый собеседник агентства. «Да, противоречия имели место», — поделился второй источник, уточнив, что из-за раскола работу решили сменить некоторые журналисты Е1.ru. По одной из версий, определяющую роль в отставке Беседина могла сыграть его предшественница Оксана Маклакова. В марте она, руководившая редакцией Е1.ru с августа 2019-го, возглавила московский проект Шкулева MSK1.ru. «Но прилетает в Екатеринбург при любом удобном случае и тесно общается с некоторыми „старичками“ редакции. Допускаю, что она могла передать их жалобы Шкулеву, повлиять на него», — предположил собеседник в медиатусовке. Он также допустил, что Шкулеву могла не понравиться пассивность Беседина при подготовке к «Народной премии». Известно, что фронтменом оргкомитета церемонии осталась как раз Маклакова, несмотря на переезд в Москву. От ответов на вопросы URA.RU по теме Оксана Маклакова воздержалась. А Артем Беседин повторил версию, озвученную ранее на сайте E1.ru. »[Я] написал заявление по личной причине, у нас в релизе указано. Сейчас более развернуто сказать не могу, это исчерпывающая формулировка», — заявил он. Отвечая на вопрос о конфликте, Беседин сказал, что «это абсолютно не соответствует действительности. «Здесь прекрасный коллектив, мы прекрасно нашли общий язык, многие стали моими друзьями. <…> [Увольнение] это моя инициатива, это мой шаг, принятый по личным причинам. Это никак не касается ни моего руководства, ни моего коллектива», — объяснил Беседин. По его ощущениям, уходит он «на мажорной ноте».