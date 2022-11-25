Увольнению главреда Е1 предшествовал конфликт

Медиамагнат Шкулев разрешил конфликт в коллективе портала Е1 увольнением главреда

25 ноября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Премия Е1 проходила 23 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одной из причин второй за год смены главного редактора Е1.ru (популярнейший портал Екатеринбурга, входит в «Сеть городских порталов» Виктора Шкулева) могли стать разногласия внутри редакции. Об этом URA.RU рассказали два источника в коллективе, комментируя событие. При этом сам Артем Беседин — краснодарский журналист, уже бывший главред E1.ru — утверждает, что все было иначе. О его увольнении стало известно 23 ноября — на следующий день после «Народной премии» в ККТ «Космос», которую посетил губернатор Евгений Куйвашев. Хотя сразу после той церемонии Шкулев, комментируя работу Беседина, назначенного в апреле 2022-го, заявил URA.RU, что время для оценок не пришло. Беседина сменил его зам Александр Ашбель. «У Беседина был конфликт с некоторыми сотрудниками. И Шкулев, видимо, вот так его разрешил», — поделился первый собеседник агентства. «Да, противоречия имели место», — поделился второй источник, уточнив, что из-за раскола работу решили сменить некоторые журналисты Е1.ru. По одной из версий, определяющую роль в отставке Беседина могла сыграть его предшественница Оксана Маклакова. В марте она, руководившая редакцией Е1.ru с августа 2019-го, возглавила московский проект Шкулева MSK1.ru. «Но прилетает в Екатеринбург при любом удобном случае и тесно общается с некоторыми „старичками“ редакции. Допускаю, что она могла передать их жалобы Шкулеву, повлиять на него», — предположил собеседник в медиатусовке. Он также допустил, что Шкулеву могла не понравиться пассивность Беседина при подготовке к «Народной премии». Известно, что фронтменом оргкомитета церемонии осталась как раз Маклакова, несмотря на переезд в Москву. От ответов на вопросы URA.RU по теме Оксана Маклакова воздержалась. А Артем Беседин повторил версию, озвученную ранее на сайте E1.ru. »[Я] написал заявление по личной причине, у нас в релизе указано. Сейчас более развернуто сказать не могу, это исчерпывающая формулировка», — заявил он. Отвечая на вопрос о конфликте, Беседин сказал, что «это абсолютно не соответствует действительности. «Здесь прекрасный коллектив, мы прекрасно нашли общий язык, многие стали моими друзьями. <…> [Увольнение] это моя инициатива, это мой шаг, принятый по личным причинам. Это никак не касается ни моего руководства, ни моего коллектива», — объяснил Беседин. По его ощущениям, уходит он «на мажорной ноте». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одной из причин второй за год смены главного редактора Е1.ru (популярнейший портал Екатеринбурга, входит в «Сеть городских порталов» Виктора Шкулева) могли стать разногласия внутри редакции. Об этом URA.RU рассказали два источника в коллективе, комментируя событие. При этом сам Артем Беседин — краснодарский журналист, уже бывший главред E1.ru — утверждает, что все было иначе. О его увольнении стало известно 23 ноября — на следующий день после «Народной премии» в ККТ «Космос», которую посетил губернатор Евгений Куйвашев. Хотя сразу после той церемонии Шкулев, комментируя работу Беседина, назначенного в апреле 2022-го, заявил URA.RU, что время для оценок не пришло. Беседина сменил его зам Александр Ашбель. «У Беседина был конфликт с некоторыми сотрудниками. И Шкулев, видимо, вот так его разрешил», — поделился первый собеседник агентства. «Да, противоречия имели место», — поделился второй источник, уточнив, что из-за раскола работу решили сменить некоторые журналисты Е1.ru. По одной из версий, определяющую роль в отставке Беседина могла сыграть его предшественница Оксана Маклакова. В марте она, руководившая редакцией Е1.ru с августа 2019-го, возглавила московский проект Шкулева MSK1.ru. «Но прилетает в Екатеринбург при любом удобном случае и тесно общается с некоторыми „старичками“ редакции. Допускаю, что она могла передать их жалобы Шкулеву, повлиять на него», — предположил собеседник в медиатусовке. Он также допустил, что Шкулеву могла не понравиться пассивность Беседина при подготовке к «Народной премии». Известно, что фронтменом оргкомитета церемонии осталась как раз Маклакова, несмотря на переезд в Москву. От ответов на вопросы URA.RU по теме Оксана Маклакова воздержалась. А Артем Беседин повторил версию, озвученную ранее на сайте E1.ru. »[Я] написал заявление по личной причине, у нас в релизе указано. Сейчас более развернуто сказать не могу, это исчерпывающая формулировка», — заявил он. Отвечая на вопрос о конфликте, Беседин сказал, что «это абсолютно не соответствует действительности. «Здесь прекрасный коллектив, мы прекрасно нашли общий язык, многие стали моими друзьями. <…> [Увольнение] это моя инициатива, это мой шаг, принятый по личным причинам. Это никак не касается ни моего руководства, ни моего коллектива», — объяснил Беседин. По его ощущениям, уходит он «на мажорной ноте».