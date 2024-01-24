Бастрыкин заинтересовался трещинами в детском саду в Новом Уренгое

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о ненадлежащем состоянии детского сада «Виниклюзия» в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Поручение поставлено на контроль в центральный аппарат ведомства», — рассказали в официальном telegram-канале Информационного центра СК.
Ранее URA.RU сообщало, что в здании новоуренгойского детсада «Виниклюзия» на стенах образовались крупные трещины и отходят витражи. В городском департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства это объяснили неоднородностью грунта у основания здания.
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