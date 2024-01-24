24 января 2024

Бастрыкин заинтересовался трещинами в детском саду в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Поручение Бастрыкина контролируется в центральном аппарате СК Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о ненадлежащем состоянии детского сада «Виниклюзия» в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Поручение поставлено на контроль в центральный аппарат ведомства», — рассказали в официальном telegram-канале Информационного центра СК.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании новоуренгойского детсада «Виниклюзия» на стенах образовались крупные трещины и отходят витражи. В городском департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства это объяснили неоднородностью грунта у основания здания.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о ненадлежащем состоянии детского сада «Виниклюзия» в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в Информационном центре СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Поручение поставлено на контроль в центральный аппарат ведомства», — рассказали в официальном telegram-канале Информационного центра СК. Ранее URA.RU сообщало, что в здании новоуренгойского детсада «Виниклюзия» на стенах образовались крупные трещины и отходят витражи. В городском департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства это объяснили неоднородностью грунта у основания здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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