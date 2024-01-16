В Новом Уренгое в стенах детского сада образовались трещины. Фото

Стены инклюзивного детсада в Новом Уренгое покрылись трещинами

17 января 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Новоуренгойцы рассказали о разрушающимся здании детского сада Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в здании инклюзивного детского сада «Виниклюзия» стены покрылись большими трещинами. Об этом URA.RU сообщила жительница города. «Это детский сад „Виниклюзия“. Образовались большие опоясывающие трещины блока здания. Отходят витражи», — рассказала собеседница агентства. Горожанка поделилась фотографиями разрушающегося здания. В городском департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства корреспонденту агентства пояснили, что появление указанных трещин обусловлено неоднородностью грунтов основания, а также влиянием сезонного промерзания и последующего оттаивания грунтов. Примыкающие к перегородке несущие узлы дефектов не имеют, находятся в удовлетворительном состоянии. Угроза безопасной эксплуатации здания детского сада отсутствует. В летний период текущего года планируется проведение работ по стабилизации грунтов. В пресс-службе окружной прокуратуры URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU рассказало о многоквартирном доме, который разрушается по внутренним стенам в Губкинском (ЯНАО). Трещины в стенах расширяются с каждым днем, поэтому жильцы боятся, что здание в скором времени рухнет. Трещины в инклюзивном саду Нового Уренгоя увеличились до нескольких сантиметров Фото: читатель URA.RU В Новом Уренгое разрушается здание детского сада «Виниклюзия» Фото: читатель URA.RU Трещина на стенах в детском саду «Виниклюзия», Новый Уренгой Фото: читатель URA.RU Трещина в стене детского сада в Новом Уренгое Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) в здании инклюзивного детского сада «Виниклюзия» стены покрылись большими трещинами. Об этом URA.RU сообщила жительница города. «Это детский сад „Виниклюзия“. Образовались большие опоясывающие трещины блока здания. Отходят витражи», — рассказала собеседница агентства. Горожанка поделилась фотографиями разрушающегося здания. В городском департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства корреспонденту агентства пояснили, что появление указанных трещин обусловлено неоднородностью грунтов основания, а также влиянием сезонного промерзания и последующего оттаивания грунтов. Примыкающие к перегородке несущие узлы дефектов не имеют, находятся в удовлетворительном состоянии. Угроза безопасной эксплуатации здания детского сада отсутствует. В летний период текущего года планируется проведение работ по стабилизации грунтов. В пресс-службе окружной прокуратуры URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU рассказало о многоквартирном доме, который разрушается по внутренним стенам в Губкинском (ЯНАО). Трещины в стенах расширяются с каждым днем, поэтому жильцы боятся, что здание в скором времени рухнет.