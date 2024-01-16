16 января 2024

В Новом Уренгое в стенах детского сада образовались трещины. Фото

Стены инклюзивного детсада в Новом Уренгое покрылись трещинами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное Курган, трещина в фундаменте
Новоуренгойцы рассказали о разрушающимся здании детского сада Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в здании инклюзивного детского сада «Виниклюзия» стены покрылись большими трещинами. Об этом URA.RU сообщила жительница города.

«Это детский сад „Виниклюзия“. Образовались большие опоясывающие трещины блока здания. Отходят витражи», — рассказала собеседница агентства. Горожанка поделилась фотографиями разрушающегося здания.

В городском департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства корреспонденту агентства пояснили, что появление указанных трещин обусловлено неоднородностью грунтов основания, а также влиянием сезонного промерзания и последующего оттаивания грунтов. Примыкающие к перегородке несущие узлы дефектов не имеют, находятся в удовлетворительном состоянии. Угроза безопасной эксплуатации здания детского сада отсутствует. В летний период текущего года планируется проведение работ по стабилизации грунтов.

В пресс-службе окружной прокуратуры URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU рассказало о многоквартирном доме, который разрушается по внутренним стенам в Губкинском (ЯНАО). Трещины в стенах расширяются с каждым днем, поэтому жильцы боятся, что здание в скором времени рухнет.

Трещины в инклюзивном саду Нового Уренгоя увеличились до нескольких сантиметров
Трещины в инклюзивном саду Нового Уренгоя увеличились до нескольких сантиметров
Фото:

В Новом Уренгое разрушается здание детского сада «Виниклюзия»
В Новом Уренгое разрушается здание детского сада «Виниклюзия»
Фото:

Трещина на стенах в детском саду «Виниклюзия», Новый Уренгой
Трещина на стенах в детском саду «Виниклюзия», Новый Уренгой
Фото:

Трещина в стене детского сада в Новом Уренгое
Трещина в стене детского сада в Новом Уренгое
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) в здании инклюзивного детского сада «Виниклюзия» стены покрылись большими трещинами. Об этом URA.RU сообщила жительница города. «Это детский сад „Виниклюзия“. Образовались большие опоясывающие трещины блока здания. Отходят витражи», — рассказала собеседница агентства. Горожанка поделилась фотографиями разрушающегося здания. В городском департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства корреспонденту агентства пояснили, что появление указанных трещин обусловлено неоднородностью грунтов основания, а также влиянием сезонного промерзания и последующего оттаивания грунтов. Примыкающие к перегородке несущие узлы дефектов не имеют, находятся в удовлетворительном состоянии. Угроза безопасной эксплуатации здания детского сада отсутствует. В летний период текущего года планируется проведение работ по стабилизации грунтов. В пресс-службе окружной прокуратуры URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU рассказало о многоквартирном доме, который разрушается по внутренним стенам в Губкинском (ЯНАО). Трещины в стенах расширяются с каждым днем, поэтому жильцы боятся, что здание в скором времени рухнет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...