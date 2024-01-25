Депутат Госдумы просит Куйвашева остановить снос старинного дома в Екатеринбурге

Хинтшейн обратился к Куйвашеву из-за сноса дома Топоркова
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 6 на улице Чернышевского. Екатеринбург, снос дома, историческое здание, чернышевского 6
Дом сохранился на одну треть и его еще можно спасти, считают волонтеры Фото:

Депутат Госдумы Александр Хинштейн вмешался в конфликт вокруг сноса дома Топоркова в Екатеринбурге. Он обратился к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и прокуратуре с просьбой остановить разрушение здания. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Это не только плевок в лицо всем, кто восстанавливает наше историческое наследие, но и прямое нарушение закона: дом Топоркова находится в охранной зоне двух объектов культурного наследия. Без разрешения органа охраны памятников — никакой снос здесь невозможен. Уже направил телеграммы губернатору и прокурору области с просьбой остановить снос, защитить закон и здравый смысл», — говорится в посте.

URA.RU направило запросы в департамент информационной политики и прокуратуру. На момент публикации новости ответа не поступало.

Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров проекта «Том Сойер Фест». Именно они в 2019 году занимались восстановлением здания. В мэрии Екатеринбурга заявляют, что о сносе дома их никто не уведомлял. Тем временем на месте каждый день работают представители фирмы «Экосистемы-СМБ», которым принадлежит дом. Работники уверяют, что здание решили разобрать на дрова. Защитники дома бьют тревогу — они уже написали письмо в адрес Куйвашева и собираются обращаться в управлении государственной охраны объектов культурного наследия и прокуратуру.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн вмешался в конфликт вокруг сноса дома Топоркова в Екатеринбурге. Он обратился к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и прокуратуре с просьбой остановить разрушение здания. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Это не только плевок в лицо всем, кто восстанавливает наше историческое наследие, но и прямое нарушение закона: дом Топоркова находится в охранной зоне двух объектов культурного наследия. Без разрешения органа охраны памятников — никакой снос здесь невозможен. Уже направил телеграммы губернатору и прокурору области с просьбой остановить снос, защитить закон и здравый смысл», — говорится в посте. URA.RU направило запросы в департамент информационной политики и прокуратуру. На момент публикации новости ответа не поступало. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров проекта «Том Сойер Фест». Именно они в 2019 году занимались восстановлением здания. В мэрии Екатеринбурга заявляют, что о сносе дома их никто не уведомлял. Тем временем на месте каждый день работают представители фирмы «Экосистемы-СМБ», которым принадлежит дом. Работники уверяют, что здание решили разобрать на дрова. Защитники дома бьют тревогу — они уже написали письмо в адрес Куйвашева и собираются обращаться в управлении государственной охраны объектов культурного наследия и прокуратуру.
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