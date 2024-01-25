В Целинном округе Курганской области подрядчик начал готовиться к ремонту дороги с высоким трафиком движения за три месяца до начала работ. Об этом сообщил глава муниципалитета Петр Скоробогатов.
«Еще одна автомобильная дорога с высоким трафиком по маршруту Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области заходит в капитальный ремонт. Подрядчик уже приступил к завозу щебня», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, капитальный ремонт планируют начать с 1 мая и закончить в начале октября.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане выделят 666 миллионов рублей на строительство дорог в Заозерном районе. Деньги направят на объекты по проспекту Первомайскому, а также улицам Витебского и Мальцева.
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