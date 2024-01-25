В курганском округе завезли щебенку для ремонта загруженной дороги. Фото

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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, щебень, стройка
Капремонт дороги в Целинном округе планируют начать с 1 мая Фото:

В Целинном округе Курганской области подрядчик начал готовиться к ремонту дороги с высоким трафиком движения за три месяца до начала работ. Об этом сообщил глава муниципалитета Петр Скоробогатов.

«Еще одна автомобильная дорога с высоким трафиком по маршруту Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области заходит в капитальный ремонт. Подрядчик уже приступил к завозу щебня», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, капитальный ремонт планируют начать с 1 мая и закончить в начале октября.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выделят 666 миллионов рублей на строительство дорог в Заозерном районе. Деньги направят на объекты по проспекту Первомайскому, а также улицам Витебского и Мальцева.

В Целинном округе капитально отремонтируют дорогу с 1 мая 2024 года
В Целинном округе капитально отремонтируют дорогу с 1 мая 2024 года
Фото:

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В Целинном округе Курганской области подрядчик начал готовиться к ремонту дороги с высоким трафиком движения за три месяца до начала работ. Об этом сообщил глава муниципалитета Петр Скоробогатов. «Еще одна автомобильная дорога с высоким трафиком по маршруту Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области заходит в капитальный ремонт. Подрядчик уже приступил к завозу щебня», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, капитальный ремонт планируют начать с 1 мая и закончить в начале октября. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выделят 666 миллионов рублей на строительство дорог в Заозерном районе. Деньги направят на объекты по проспекту Первомайскому, а также улицам Витебского и Мальцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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