В курганском округе завезли щебенку для ремонта загруженной дороги. Фото

25 января 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Капремонт дороги в Целинном округе планируют начать с 1 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Целинном округе Курганской области подрядчик начал готовиться к ремонту дороги с высоким трафиком движения за три месяца до начала работ. Об этом сообщил глава муниципалитета Петр Скоробогатов. «Еще одна автомобильная дорога с высоким трафиком по маршруту Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области заходит в капитальный ремонт. Подрядчик уже приступил к завозу щебня», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, капитальный ремонт планируют начать с 1 мая и закончить в начале октября. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выделят 666 миллионов рублей на строительство дорог в Заозерном районе. Деньги направят на объекты по проспекту Первомайскому, а также улицам Витебского и Мальцева. В Целинном округе капитально отремонтируют дорогу с 1 мая 2024 года Фото: страница Петра Скоробогатова в соцсети «ВКонтакте»

В Целинном округе Курганской области подрядчик начал готовиться к ремонту дороги с высоким трафиком движения за три месяца до начала работ. Об этом сообщил глава муниципалитета Петр Скоробогатов. «Еще одна автомобильная дорога с высоким трафиком по маршруту Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области заходит в капитальный ремонт. Подрядчик уже приступил к завозу щебня», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, капитальный ремонт планируют начать с 1 мая и закончить в начале октября. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выделят 666 миллионов рублей на строительство дорог в Заозерном районе. Деньги направят на объекты по проспекту Первомайскому, а также улицам Витебского и Мальцева.