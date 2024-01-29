Ранен бывший зек, который не нашел правосудия на Урале и ушел на СВО

На СВО ранен экс-заключенный Гумиров, прятавшийся от полиции в уральских лесах

29 января 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Боец после ранения лежит в госпитале (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший заключенный Михаил Гумиров, доказывавший свою невиновность в TikTok, получил ранение на СВО. Об этом URA.RU рассказала его жена Наталья. «Михаил ранен в руку, сейчас лежит в госпитале под Луганском. Разорвана мышца, сухожилие», — пояснила супруга бойца. Солдат был ранен под селом Белогоровка близ Лисичанска, где в настоящее время идут наступательные бои. В Гумирова угодил осколок гранаты ВОГ, которую ВСУ бросили с беспилотником. «Несмотря на ранение, Михаил рад, что сейчас на фронте. Говорит: видит, что делает полезное дело», — добавила Наталья. Михаил Гумиров ушел на СВО из колонии Кыштыма, куда угодил за вымогательство. До этого он долгое время был в бегах. Не признавая вину, мужчина прятался в челябинских и свердловских лесах, откуда выкладывая аудио- и видеоролики в TikTok. В них Гумиров заявлял о беспределе в правосудии и завоевал большую популярность у подписчиков. Оказавшись за решеткой, зек продолжил борьбу. Он писал много заявлений в различные инстанции, требуя пересмотра своего дела.

Бывший заключенный Михаил Гумиров, доказывавший свою невиновность в TikTok, получил ранение на СВО. Об этом URA.RU рассказала его жена Наталья. «Михаил ранен в руку, сейчас лежит в госпитале под Луганском. Разорвана мышца, сухожилие», — пояснила супруга бойца. Солдат был ранен под селом Белогоровка близ Лисичанска, где в настоящее время идут наступательные бои. В Гумирова угодил осколок гранаты ВОГ, которую ВСУ бросили с беспилотником. «Несмотря на ранение, Михаил рад, что сейчас на фронте. Говорит: видит, что делает полезное дело», — добавила Наталья. Михаил Гумиров ушел на СВО из колонии Кыштыма, куда угодил за вымогательство. До этого он долгое время был в бегах. Не признавая вину, мужчина прятался в челябинских и свердловских лесах, откуда выкладывая аудио- и видеоролики в TikTok. В них Гумиров заявлял о беспределе в правосудии и завоевал большую популярность у подписчиков. Оказавшись за решеткой, зек продолжил борьбу. Он писал много заявлений в различные инстанции, требуя пересмотра своего дела.