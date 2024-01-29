Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на гастроли тюменского театра

Спектакли тюменского театра кукол вызвали ажиотаж у жителей Ханты-Мансийска
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Тюменский театр кукол приедет с гастролями в Ханты-Мансийск Фото:

Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на спектакли тюменского театра кукол, который приедет с гастролями в рамках проекта «Культурное сотрудничество». Актеры покажут две постановки: «Мастер и Маргарита» для взрослых зрителей и «Щелкунчик» для детей. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.

«Спектакли „Мастер и Маргарита“ и „Щелкунчик“ тюменского театра кукол покажут в Ханты-Мансийске. Гастроли театра проходят в рамках межрегионального проекта „Культурное сотрудничество“, который проводится по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой и губернатора Тюменской области Александра Моора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта. На момент публикации почти все билеты на оба спектакля оказались раскуплены.

Межрегиональный проект «Культурное сотрудничество» запустили в 2023 году. Благодаря программе жители Сургута увидели выступление тюменского филармонического оркестра, а в Ханты-Мансийске тюменский драмтеатр показал спектакль«Бесприданница».

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Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на спектакли тюменского театра кукол, который приедет с гастролями в рамках проекта «Культурное сотрудничество». Актеры покажут две постановки: «Мастер и Маргарита» для взрослых зрителей и «Щелкунчик» для детей. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО. «Спектакли „Мастер и Маргарита“ и „Щелкунчик“ тюменского театра кукол покажут в Ханты-Мансийске. Гастроли театра проходят в рамках межрегионального проекта „Культурное сотрудничество“, который проводится по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой и губернатора Тюменской области Александра Моора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта. На момент публикации почти все билеты на оба спектакля оказались раскуплены. Межрегиональный проект «Культурное сотрудничество» запустили в 2023 году. Благодаря программе жители Сургута увидели выступление тюменского филармонического оркестра, а в Ханты-Мансийске тюменский драмтеатр показал спектакль«Бесприданница».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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