Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на гастроли тюменского театра

Спектакли тюменского театра кукол вызвали ажиотаж у жителей Ханты-Мансийска

29 января 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Тюменский театр кукол приедет с гастролями в Ханты-Мансийск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива) Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на спектакли тюменского театра кукол, который приедет с гастролями в рамках проекта «Культурное сотрудничество». Актеры покажут две постановки: «Мастер и Маргарита» для взрослых зрителей и «Щелкунчик» для детей. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.



«Спектакли „Мастер и Маргарита“ и „Щелкунчик“ тюменского театра кукол покажут в Ханты-Мансийске. Гастроли театра проходят в рамках межрегионального проекта „Культурное сотрудничество“, который проводится по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой и губернатора Тюменской области Александра Моора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта. На момент публикации почти все билеты на оба спектакля оказались раскуплены.



Межрегиональный проект «Культурное сотрудничество» запустили в 2023 году. Благодаря программе жители Сургута увидели выступление тюменского филармонического оркестра, а в Ханты-Мансийске тюменский драмтеатр показал спектакль«Бесприданница».

Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на спектакли тюменского театра кукол, который приедет с гастролями в рамках проекта «Культурное сотрудничество». Актеры покажут две постановки: «Мастер и Маргарита» для взрослых зрителей и «Щелкунчик» для детей. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО. «Спектакли „Мастер и Маргарита“ и „Щелкунчик“ тюменского театра кукол покажут в Ханты-Мансийске. Гастроли театра проходят в рамках межрегионального проекта „Культурное сотрудничество“, который проводится по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой и губернатора Тюменской области Александра Моора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта. На момент публикации почти все билеты на оба спектакля оказались раскуплены. Межрегиональный проект «Культурное сотрудничество» запустили в 2023 году. Благодаря программе жители Сургута увидели выступление тюменского филармонического оркестра, а в Ханты-Мансийске тюменский драмтеатр показал спектакль«Бесприданница».