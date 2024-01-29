Задушенного шарфом на горнолыжном курорте под Миассом мальчика выписали домой. Фото

30 января 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Ребенок приехал на курорт с родителями из Кургана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ЧП с ребенком из Кургана на челябинском курорте Мальчика из Кургана, пострадавшего в январе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), выписали из Детской областной клинической больницы. Родители забрали его домой, рассказал председатель совета директоров комплекса Олег Сиротин. «Благодарим вас за оперативные и профессиональные действия в экстремальной ситуации по спасению жизни и здоровья ребенка… Благодаря вашей работе и работе сотрудников Миасской городской больницы, Детской областной клинической больницы мальчик поправляется, несколько дней назад его выписали из больницы и родители забрали его домой, с ним все хорошо благодаря вам», — отметил Сиротин на церемонии награждения спасателей. Его слова опубликованы в официальной группе «Солнечной долины» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент с шестилетним ребенком из Кургана на курорте «Солнечная долина» произошел 12 января. Механизм ленточного подъемника зажевал шарф и руку мальчика, что привело к его удушению. Инструктор, который находился рядом, оперативно отключил подъемник и доставил ребенка в медпункт. Момент удушения попал на камеры видеонаблюдения. Мальчика доставили в горбольницу №2 города Миасса, потом перевезли в Челябинск в областную больницу. Несколько дней ребенок находился в коме. Накануне в ГРК «Солнечная долина» отметили работу спасателей. В комплексе уверены, что слаженная и эффективная работа спасла жизнь ребенку. В ски-центре также работает медицинский кабинет, оснащенный современным реанимационным оборудованием. «Это также помогло специалистам в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь», — рассказал руководитель службы спасения ГЛК «Солнечная долина» Виталий Холин. В ГРЦ «Солнечная долина» отметили работу спасателей Фото из официальной группы ГРЦ «Солнечная долина» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sunny.valley?w=wall-12909505_178567) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мальчика из Кургана, пострадавшего в январе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), выписали из Детской областной клинической больницы. Родители забрали его домой, рассказал председатель совета директоров комплекса Олег Сиротин. «Благодарим вас за оперативные и профессиональные действия в экстремальной ситуации по спасению жизни и здоровья ребенка… Благодаря вашей работе и работе сотрудников Миасской городской больницы, Детской областной клинической больницы мальчик поправляется, несколько дней назад его выписали из больницы и родители забрали его домой, с ним все хорошо благодаря вам», — отметил Сиротин на церемонии награждения спасателей. Его слова опубликованы в официальной группе «Солнечной долины» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент с шестилетним ребенком из Кургана на курорте «Солнечная долина» произошел 12 января. Механизм ленточного подъемника зажевал шарф и руку мальчика, что привело к его удушению. Инструктор, который находился рядом, оперативно отключил подъемник и доставил ребенка в медпункт. Момент удушения попал на камеры видеонаблюдения. Мальчика доставили в горбольницу №2 города Миасса, потом перевезли в Челябинск в областную больницу. Несколько дней ребенок находился в коме. Накануне в ГРК «Солнечная долина» отметили работу спасателей. В комплексе уверены, что слаженная и эффективная работа спасла жизнь ребенку. В ски-центре также работает медицинский кабинет, оснащенный современным реанимационным оборудованием. «Это также помогло специалистам в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь», — рассказал руководитель службы спасения ГЛК «Солнечная долина» Виталий Холин.