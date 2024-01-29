29 января 2024

Задушенного шарфом на горнолыжном курорте под Миассом мальчика выписали домой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, подъемник, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжники, курорт
Ребенок приехал на курорт с родителями из Кургана Фото:
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ЧП с ребенком из Кургана на челябинском курорте

Мальчика из Кургана, пострадавшего в январе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), выписали из Детской областной клинической больницы. Родители забрали его домой, рассказал председатель совета директоров комплекса Олег Сиротин.

«Благодарим вас за оперативные и профессиональные действия в экстремальной ситуации по спасению жизни и здоровья ребенка… Благодаря вашей работе и работе сотрудников Миасской городской больницы, Детской областной клинической больницы мальчик поправляется, несколько дней назад его выписали из больницы и родители забрали его домой, с ним все хорошо благодаря вам», — отметил Сиротин на церемонии награждения спасателей. Его слова опубликованы в официальной группе «Солнечной долины» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент с шестилетним ребенком из Кургана на курорте «Солнечная долина» произошел 12 января. Механизм ленточного подъемника зажевал шарф и руку мальчика, что привело к его удушению. Инструктор, который находился рядом, оперативно отключил подъемник и доставил ребенка в медпункт. Момент удушения попал на камеры видеонаблюдения. Мальчика доставили в горбольницу №2 города Миасса, потом перевезли в Челябинск в областную больницу. Несколько дней ребенок находился в коме.

Накануне в ГРК «Солнечная долина» отметили работу спасателей. В комплексе уверены, что слаженная и эффективная работа спасла жизнь ребенку. В ски-центре также работает медицинский кабинет, оснащенный современным реанимационным оборудованием. «Это также помогло специалистам в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь», — рассказал руководитель службы спасения ГЛК «Солнечная долина» Виталий Холин.

В ГРЦ «Солнечная долина» отметили работу спасателей
В ГРЦ «Солнечная долина» отметили работу спасателей
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Мальчика из Кургана, пострадавшего в январе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), выписали из Детской областной клинической больницы. Родители забрали его домой, рассказал председатель совета директоров комплекса Олег Сиротин. «Благодарим вас за оперативные и профессиональные действия в экстремальной ситуации по спасению жизни и здоровья ребенка… Благодаря вашей работе и работе сотрудников Миасской городской больницы, Детской областной клинической больницы мальчик поправляется, несколько дней назад его выписали из больницы и родители забрали его домой, с ним все хорошо благодаря вам», — отметил Сиротин на церемонии награждения спасателей. Его слова опубликованы в официальной группе «Солнечной долины» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент с шестилетним ребенком из Кургана на курорте «Солнечная долина» произошел 12 января. Механизм ленточного подъемника зажевал шарф и руку мальчика, что привело к его удушению. Инструктор, который находился рядом, оперативно отключил подъемник и доставил ребенка в медпункт. Момент удушения попал на камеры видеонаблюдения. Мальчика доставили в горбольницу №2 города Миасса, потом перевезли в Челябинск в областную больницу. Несколько дней ребенок находился в коме. Накануне в ГРК «Солнечная долина» отметили работу спасателей. В комплексе уверены, что слаженная и эффективная работа спасла жизнь ребенку. В ски-центре также работает медицинский кабинет, оснащенный современным реанимационным оборудованием. «Это также помогло специалистам в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь», — рассказал руководитель службы спасения ГЛК «Солнечная долина» Виталий Холин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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