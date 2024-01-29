Что делал Шойгу в Свердловской области в последние годы

Глава Минобороны РФ прилетел 30 января в Екатеринбург

30 января 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

На 19 января намечен очередной визит министра Шойгу на Урал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Свердловскую область прилетел с визитом министр обороны РФ Сергей Шойгу. URA.RU вспоминает, сколько раз генерал армии бывал на Урале за последние годы и чем здесь занимался. Впервые в Свердловскую область Сергей Шойгу в статусе министра обороны России (занимает эту должность с конца 2012 года) прилетал в январе 2017-го. Он возглавлял делегацию Минобороны, которая прибыла на совещание, проходившее на базе штаба Центрального военного округа (ЦВО). Помимо высокого начальства, на встрече присутствовали командующие всех военных округов России и начальники их штабов. В Екатеринбурге министр пробыл два дня. Он возложил цветы к памятнику маршала Жукова и посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Там в сборочном цехе ему показали производимые детали для беспилотных летательных аппаратов. Интерес военачальника к этой отрасли был связан с заказом, который получил завод: модернизация боевых летательных машин, применяемых группировкой российских войск в Сирии. В прошлый визит Шойгу возложил цветы к памятнику Жукова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В следующий раз Шойгу прибыл в Екатеринбург в первых числах августа того же года. При этом некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦВО сообщали, что министр побывал в регионе 31 июля. Его целью была инспекция хода строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в рамках выполнения плана деятельности округа до 2020 года. Следующий приезд министра обороны в Свердловскую область в августе 2019 года имел засекреченный характер: официально его не анонсировали, о нем не знали даже чиновники уральского полпредства. Лишь после посещения Шойгу «Уралвагонзавода» Минобороны выпустило пресс-релиз. В нем сообщалось, что генералу показали на УВЗ танки-роботы, а также музей завода. Последний раз Шойгу посетил Свердловскую область в августе 2022-го, спустя полгода после начала спецоперации. Формат его визита был закрытым, однако известно, что генерал российской армии посетил оборонные заводы Нижнего Тагила, в частности, «Уралвагонзавод» — он прилетел туда на военном вертолете. В 2017 году министр побывал в сборочном цехе УЗГА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военный эксперт Александр Жилин называл этот визит реакцией Москвы на поставку Западом вооружения на Украину. УВЗ — ключевое предприятие отрасли, обеспечивающее нужды российской армии на фронте. Незадолго до приезда Шойгу на Урал завод как раз передал армии очередную партию машин: модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и бронированные ремонтно-эвакуационные БРЭМ-1М. Другой собеседник — источник в военной среде — связывал приезд генерала с формированием на Урале именного добровольческого батальона для отправки на Украину. «Цель Минобороны — заставить губернаторов активнее включиться в процесс решения поставленной задачи», — высказывал мнение инсайдер. В очередной раз министра обороны Шойгу ждали в Свердловской области 19 января. Однако в последний момент по неизвестным причинам визит был отменен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловскую область прилетел с визитом министр обороны РФ Сергей Шойгу. URA.RU вспоминает, сколько раз генерал армии бывал на Урале за последние годы и чем здесь занимался. Впервые в Свердловскую область Сергей Шойгу в статусе министра обороны России (занимает эту должность с конца 2012 года) прилетал в январе 2017-го. Он возглавлял делегацию Минобороны, которая прибыла на совещание, проходившее на базе штаба Центрального военного округа (ЦВО). Помимо высокого начальства, на встрече присутствовали командующие всех военных округов России и начальники их штабов. В Екатеринбурге министр пробыл два дня. Он возложил цветы к памятнику маршала Жукова и посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Там в сборочном цехе ему показали производимые детали для беспилотных летательных аппаратов. Интерес военачальника к этой отрасли был связан с заказом, который получил завод: модернизация боевых летательных машин, применяемых группировкой российских войск в Сирии. В следующий раз Шойгу прибыл в Екатеринбург в первых числах августа того же года. При этом некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦВО сообщали, что министр побывал в регионе 31 июля. Его целью была инспекция хода строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в рамках выполнения плана деятельности округа до 2020 года. Следующий приезд министра обороны в Свердловскую область в августе 2019 года имел засекреченный характер: официально его не анонсировали, о нем не знали даже чиновники уральского полпредства. Лишь после посещения Шойгу «Уралвагонзавода» Минобороны выпустило пресс-релиз. В нем сообщалось, что генералу показали на УВЗ танки-роботы, а также музей завода. Последний раз Шойгу посетил Свердловскую область в августе 2022-го, спустя полгода после начала спецоперации. Формат его визита был закрытым, однако известно, что генерал российской армии посетил оборонные заводы Нижнего Тагила, в частности, «Уралвагонзавод» — он прилетел туда на военном вертолете. Военный эксперт Александр Жилин называл этот визит реакцией Москвы на поставку Западом вооружения на Украину. УВЗ — ключевое предприятие отрасли, обеспечивающее нужды российской армии на фронте. Незадолго до приезда Шойгу на Урал завод как раз передал армии очередную партию машин: модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и бронированные ремонтно-эвакуационные БРЭМ-1М. Другой собеседник — источник в военной среде — связывал приезд генерала с формированием на Урале именного добровольческого батальона для отправки на Украину. «Цель Минобороны — заставить губернаторов активнее включиться в процесс решения поставленной задачи», — высказывал мнение инсайдер. В очередной раз министра обороны Шойгу ждали в Свердловской области 19 января. Однако в последний момент по неизвестным причинам визит был отменен.