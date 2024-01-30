В «Тракторе» назвали вспышки над Челябинском репетицией игры с «Автомобилистом»

В хоккейном клубе «Трактор» назвали вспышки в небе над Челябинском репетицией шоу перед игрой с екатеринбургским «Автомобилистом», которая пройдет 31 января. Такой пост накануне матча размещен в официальном telegram-канале клуба.
«Репетируем шоу Уральского дерби. Придешь 31-го посмотреть?» — такая подпись размещена под видео со вспышками.
Это будет шестая и последняя в регулярном чемпионате 2023—2024 годов встреча команд из Челябинска и Екатеринбурга. До этого три встречи челябинцы выиграли (одну из них — в овертайме), в двух сильнее были хоккеисты из Екатеринбурга. Накануне игры челябинцы и екатеринбуржцы занимают четвертое и шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ соответственно, при этом имея равное количество очков.
Странные вспышки в небе над Челябинском появились вечером 29 января. После этого на всю ночь отключилось электричество в трех пригородных поселках — Моховички, Красное поле, Прудный. Причиной вспышек стала авария на одной из подстанций. Восстановить электроснабжение удалось только утром 30 января.
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