В «Тракторе» назвали вспышки над Челябинском репетицией игры с «Автомобилистом»

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Хоккей. ХК Трактор - ХК Автомобилист. Челябинск, хк трактор, хк автомобилист, хоккей
Челябинцы сыграют с екатернбуржцами в шестой раз в сезоне Фото:
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В пригороде Челябинска после вспышек в небе пропал свет

В хоккейном клубе «Трактор» назвали вспышки в небе над Челябинском репетицией шоу перед игрой с екатеринбургским «Автомобилистом», которая пройдет 31 января. Такой пост накануне матча размещен в официальном telegram-канале клуба.

«Репетируем шоу Уральского дерби. Придешь 31-го посмотреть?» — такая подпись размещена под видео со вспышками.

Это будет шестая и последняя в регулярном чемпионате 2023—2024 годов встреча команд из Челябинска и Екатеринбурга. До этого три встречи челябинцы выиграли (одну из них — в овертайме), в двух сильнее были хоккеисты из Екатеринбурга. Накануне игры челябинцы и екатеринбуржцы занимают четвертое и шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ соответственно, при этом имея равное количество очков.

Странные вспышки в небе над Челябинском появились вечером 29 января. После этого на всю ночь отключилось электричество в трех пригородных поселках — Моховички, Красное поле, Прудный. Причиной вспышек стала авария на одной из подстанций. Восстановить электроснабжение удалось только утром 30 января.

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В хоккейном клубе «Трактор» назвали вспышки в небе над Челябинском репетицией шоу перед игрой с екатеринбургским «Автомобилистом», которая пройдет 31 января. Такой пост накануне матча размещен в официальном telegram-канале клуба. «Репетируем шоу Уральского дерби. Придешь 31-го посмотреть?» — такая подпись размещена под видео со вспышками. Это будет шестая и последняя в регулярном чемпионате 2023—2024 годов встреча команд из Челябинска и Екатеринбурга. До этого три встречи челябинцы выиграли (одну из них — в овертайме), в двух сильнее были хоккеисты из Екатеринбурга. Накануне игры челябинцы и екатеринбуржцы занимают четвертое и шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ соответственно, при этом имея равное количество очков. Странные вспышки в небе над Челябинском появились вечером 29 января. После этого на всю ночь отключилось электричество в трех пригородных поселках — Моховички, Красное поле, Прудный. Причиной вспышек стала авария на одной из подстанций. Восстановить электроснабжение удалось только утром 30 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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