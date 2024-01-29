29 января 2024

Стало известно о состоянии пермского школьника, избитого из-за расстегнутой куртки

У школьника, избитого из-за расстегнутой куртки, ушибы головы и ребра
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , череп, рентген, врач, компьютер
Травматолог назначил пострадавшему школьнику лечение Фото:

Мальчик, которого 28 января на пороге магазина избил взрослый мужчина, проходит лечение, назначенное травматологом. У школьника диагностировали ушибы тела и искривление носовой перегородки. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего подростка.

«Были у травматолога, он прописал лечение. У ребенка ушибы головы, смещение носовой перегородки и ушиб ребра», — рассказала пермячка. По ее словам, 29 января ее с сыном опрашивали сотрудники следственного управления.

Избиение школьника произошло 28 января возле магазина «Красное и белое». Пермяку не понравилось, что мальчик идет в расстегнутой куртке, поэтому он набросился на него с кулаками. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело. Сейчас в пермском управлении ведется расследование дела по статье «Побои». Ранее местные жители рассказали URA.RU, что обидчик школьника неоднократно нападал на подростков и женщин, местные жители стараются обходить его стороной.

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Мальчик, которого 28 января на пороге магазина избил взрослый мужчина, проходит лечение, назначенное травматологом. У школьника диагностировали ушибы тела и искривление носовой перегородки. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего подростка. «Были у травматолога, он прописал лечение. У ребенка ушибы головы, смещение носовой перегородки и ушиб ребра», — рассказала пермячка. По ее словам, 29 января ее с сыном опрашивали сотрудники следственного управления. Избиение школьника произошло 28 января возле магазина «Красное и белое». Пермяку не понравилось, что мальчик идет в расстегнутой куртке, поэтому он набросился на него с кулаками. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело. Сейчас в пермском управлении ведется расследование дела по статье «Побои». Ранее местные жители рассказали URA.RU, что обидчик школьника неоднократно нападал на подростков и женщин, местные жители стараются обходить его стороной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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