Стало известно о состоянии пермского школьника, избитого из-за расстегнутой куртки

У школьника, избитого из-за расстегнутой куртки, ушибы головы и ребра

30 января 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Травматолог назначил пострадавшему школьнику лечение Фото: Анна Майорова © URA.RU Мальчик, которого 28 января на пороге магазина избил взрослый мужчина, проходит лечение, назначенное травматологом. У школьника диагностировали ушибы тела и искривление носовой перегородки. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего подростка. «Были у травматолога, он прописал лечение. У ребенка ушибы головы, смещение носовой перегородки и ушиб ребра», — рассказала пермячка. По ее словам, 29 января ее с сыном опрашивали сотрудники следственного управления. Избиение школьника произошло 28 января возле магазина «Красное и белое». Пермяку не понравилось, что мальчик идет в расстегнутой куртке, поэтому он набросился на него с кулаками. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело. Сейчас в пермском управлении ведется расследование дела по статье «Побои». Ранее местные жители рассказали URA.RU, что обидчик школьника неоднократно нападал на подростков и женщин, местные жители стараются обходить его стороной.

Мальчик, которого 28 января на пороге магазина избил взрослый мужчина, проходит лечение, назначенное травматологом. У школьника диагностировали ушибы тела и искривление носовой перегородки. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего подростка. «Были у травматолога, он прописал лечение. У ребенка ушибы головы, смещение носовой перегородки и ушиб ребра», — рассказала пермячка. По ее словам, 29 января ее с сыном опрашивали сотрудники следственного управления. Избиение школьника произошло 28 января возле магазина «Красное и белое». Пермяку не понравилось, что мальчик идет в расстегнутой куртке, поэтому он набросился на него с кулаками. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело. Сейчас в пермском управлении ведется расследование дела по статье «Побои». Ранее местные жители рассказали URA.RU, что обидчик школьника неоднократно нападал на подростков и женщин, местные жители стараются обходить его стороной.