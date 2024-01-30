Шойгу поставил новые задачи оборонным предприятиям Екатеринбурга

30 января 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Шойгу доложили, что гособоронзаказы выполняются досрочно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году оборонные предприятия Екатеринбурга — Машиностроительный завод имени М.И. Калинина (МЗИК) и ОКБ «Новатор» — должны активнее работать над производством двигателей и пусковых установок, чтобы нарастить объем производства. Такие задачи перед заводами поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу, которые посетил 30 января. «Есть ряд ключевых запросов, которые нам необходимо решать, и делать это достаточно энергично. Речь идет о двигателях, наладке производства по пусковым установкам», — заявил на совещании с руководством предприятий Шойгу. Видео со встречи опубликовано в telegram-канале Минобороны. Также он подчеркнул, что все это должно повлиять на рост производства. При этом в разговоре с Шойгу гендиректор «МЗИК» Николай Клейн отметил: предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. О прибытии главы Минобороны в Екатеринбург стало известно днем 30 января. Вместе с ним на Урал приехал главком ВМФ Николай Евменов. Обоих военачальников в регионе ждали две недели назад, но тогда визит не состоялся.

В 2024 году оборонные предприятия Екатеринбурга — Машиностроительный завод имени М.И. Калинина (МЗИК) и ОКБ «Новатор» — должны активнее работать над производством двигателей и пусковых установок, чтобы нарастить объем производства. Такие задачи перед заводами поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу, которые посетил 30 января. «Есть ряд ключевых запросов, которые нам необходимо решать, и делать это достаточно энергично. Речь идет о двигателях, наладке производства по пусковым установкам», — заявил на совещании с руководством предприятий Шойгу. Видео со встречи опубликовано в telegram-канале Минобороны. Также он подчеркнул, что все это должно повлиять на рост производства. При этом в разговоре с Шойгу гендиректор «МЗИК» Николай Клейн отметил: предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. О прибытии главы Минобороны в Екатеринбург стало известно днем 30 января. Вместе с ним на Урал приехал главком ВМФ Николай Евменов. Обоих военачальников в регионе ждали две недели назад, но тогда визит не состоялся.