Сколько заработали кандидаты в президенты РФ за шесть лет: декларации

ЦИК: доходы Путина за шесть лет составили около 68 миллионов рублей

30 января 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

ЦИК опубликовала сведения о доходах кандидатов в президенты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов на предстоящих президентских выборах. О том, кто и сколько заработал за шесть лет — в материале URA.RU. Владимир Путин Общая сумма доходов Владимира Путина за шесть лет составила 67 миллионов 591 тысяч 875 рублей, сообщается на сайте ЦИК. Речь идет о зарплате, доходах от ценных бумаг и вкладов, пенсии и деньгах от продажи имущества. В собственности нынешнего президента — одна квартира и гараж в Санкт-Петербурге, три автомобиля — ГАЗ М21, ГАЗ М21, «Нива», а также автоприцеп «Скиф». У Путина есть 230 акций номинальной стоимостью 11,81 рубля в банке Санкт-Петербург. Леонид Слуцкий Слуцкий за шесть лет заработал почти 36 миллионов рублей. В его собственности находятся два участка, один жилой дом, три квартиры (одна в Ростовской области, две в Москве), одно машиноместо. В банках у него всего два счета, на которых, по данным ЦИК, 1 285 рублей. У его супруги на счетах лежит 1 166 265 рублей. Владислав Даванков Кандидат от «Новых людей» заработал 76,9 миллиона рублей за шесть лет. У него есть участок, дом, квартира и автомобиль Maybach. На счетах в банках лежит 3,5 миллиона рублей. Николай Харитонов Доход Харитонова за шесть лет составил 36,2 миллиона рублей. У него — два участка, дом, две квартиры в Москве и Краснодарском крае, гараж и УАЗ. На счетах находится 5,7 миллиона рублей. Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он призвал поддержать Путина. А Борис Надеждин ранее сообщил, что его штабу удалось собрать около 200 тыс. подписей на территории России, из которых отбираются лучшие 105 тыс. для сдачи в ЦИК. Фото: сайт ЦИК РФ Фото: сайт ЦИК РФ Фото: сайт ЦИК РФ Фото: сайт ЦИК РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов на предстоящих президентских выборах. О том, кто и сколько заработал за шесть лет — в материале URA.RU. Общая сумма доходов Владимира Путина за шесть лет составила 67 миллионов 591 тысяч 875 рублей, сообщается на сайте ЦИК. Речь идет о зарплате, доходах от ценных бумаг и вкладов, пенсии и деньгах от продажи имущества. В собственности нынешнего президента — одна квартира и гараж в Санкт-Петербурге, три автомобиля — ГАЗ М21, ГАЗ М21, «Нива», а также автоприцеп «Скиф». У Путина есть 230 акций номинальной стоимостью 11,81 рубля в банке Санкт-Петербург. Слуцкий за шесть лет заработал почти 36 миллионов рублей. В его собственности находятся два участка, один жилой дом, три квартиры (одна в Ростовской области, две в Москве), одно машиноместо. В банках у него всего два счета, на которых, по данным ЦИК, 1 285 рублей. У его супруги на счетах лежит 1 166 265 рублей. Кандидат от «Новых людей» заработал 76,9 миллиона рублей за шесть лет. У него есть участок, дом, квартира и автомобиль Maybach. На счетах в банках лежит 3,5 миллиона рублей. Доход Харитонова за шесть лет составил 36,2 миллиона рублей. У него — два участка, дом, две квартиры в Москве и Краснодарском крае, гараж и УАЗ. На счетах находится 5,7 миллиона рублей. Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он призвал поддержать Путина. А Борис Надеждин ранее сообщил, что его штабу удалось собрать около 200 тыс. подписей на территории России, из которых отбираются лучшие 105 тыс. для сдачи в ЦИК.