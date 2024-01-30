Сколько заработали кандидаты в президенты РФ за шесть лет: декларации

ЦИК: доходы Путина за шесть лет составили около 68 миллионов рублей
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ЦИК опубликовала сведения о доходах кандидатов в президенты Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов на предстоящих президентских выборах. О том, кто и сколько заработал за шесть лет — в материале URA.RU.

Владимир Путин

Общая сумма доходов Владимира Путина за шесть лет составила 67 миллионов 591 тысяч 875 рублей, сообщается на сайте ЦИК. Речь идет о зарплате, доходах от ценных бумаг и вкладов, пенсии и деньгах от продажи имущества.

В собственности нынешнего президента — одна квартира и гараж в Санкт-Петербурге, три автомобиля — ГАЗ М21, ГАЗ М21, «Нива», а также автоприцеп «Скиф». У Путина есть 230 акций номинальной стоимостью 11,81 рубля в банке Санкт-Петербург.

Леонид Слуцкий

Слуцкий за шесть лет заработал почти 36 миллионов рублей. В его собственности находятся два участка, один жилой дом, три квартиры (одна в Ростовской области, две в Москве), одно машиноместо. В банках у него всего два счета, на которых, по данным ЦИК, 1 285 рублей. У его супруги на счетах лежит 1 166 265 рублей.

Владислав Даванков

Кандидат от «Новых людей» заработал 76,9 миллиона рублей за шесть лет. У него есть участок, дом, квартира и автомобиль Maybach. На счетах в банках лежит 3,5 миллиона рублей.

Николай Харитонов

Доход Харитонова за шесть лет составил 36,2 миллиона рублей. У него — два участка, дом, две квартиры в Москве и Краснодарском крае, гараж и УАЗ. На счетах находится 5,7 миллиона рублей.

Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он призвал поддержать Путина. А Борис Надеждин ранее сообщил, что его штабу удалось собрать около 200 тыс. подписей на территории России, из которых отбираются лучшие 105 тыс. для сдачи в ЦИК.

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Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов на предстоящих президентских выборах. О том, кто и сколько заработал за шесть лет — в материале URA.RU. Общая сумма доходов Владимира Путина за шесть лет составила 67 миллионов 591 тысяч 875 рублей, сообщается на сайте ЦИК. Речь идет о зарплате, доходах от ценных бумаг и вкладов, пенсии и деньгах от продажи имущества. В собственности нынешнего президента — одна квартира и гараж в Санкт-Петербурге, три автомобиля — ГАЗ М21, ГАЗ М21, «Нива», а также автоприцеп «Скиф». У Путина есть 230 акций номинальной стоимостью 11,81 рубля в банке Санкт-Петербург. Слуцкий за шесть лет заработал почти 36 миллионов рублей. В его собственности находятся два участка, один жилой дом, три квартиры (одна в Ростовской области, две в Москве), одно машиноместо. В банках у него всего два счета, на которых, по данным ЦИК, 1 285 рублей. У его супруги на счетах лежит 1 166 265 рублей. Кандидат от «Новых людей» заработал 76,9 миллиона рублей за шесть лет. У него есть участок, дом, квартира и автомобиль Maybach. На счетах в банках лежит 3,5 миллиона рублей. Доход Харитонова за шесть лет составил 36,2 миллиона рублей. У него — два участка, дом, две квартиры в Москве и Краснодарском крае, гараж и УАЗ. На счетах находится 5,7 миллиона рублей. Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он призвал поддержать Путина. А Борис Надеждин ранее сообщил, что его штабу удалось собрать около 200 тыс. подписей на территории России, из которых отбираются лучшие 105 тыс. для сдачи в ЦИК.
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