30 января 2024
29 января 2024

Программа из ЯНАО стала лучшей в России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, камера, видеокамера, телевидение
Конкурс среди телепередач проводила Генпрокуратура РФ Фото:

Программа «Сила закона» из ЯНАО признана лучшей во всероссийском конкурсе, который проводила Генпрокуратура РФ. Об этом сообщает пресс-служба окружного ведомства.

«По результатам Конкурса Генеральной прокуратурой Российской Федерации определены победители. В числе лучших работ признан выпуск программы прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа „Сила закона“» — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Награждение победителей прошло на расширенной коллегии 30 января. Награды от имени генпрокурора РФ Игоря Краснова вручил и.о прокурора Денис Назаренко.

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Программа «Сила закона» из ЯНАО признана лучшей во всероссийском конкурсе, который проводила Генпрокуратура РФ. Об этом сообщает пресс-служба окружного ведомства. «По результатам Конкурса Генеральной прокуратурой Российской Федерации определены победители. В числе лучших работ признан выпуск программы прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа „Сила закона“» — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Награждение победителей прошло на расширенной коллегии 30 января. Награды от имени генпрокурора РФ Игоря Краснова вручил и.о прокурора Денис Назаренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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