Программа из ЯНАО стала лучшей в России

Конкурс среди телепередач проводила Генпрокуратура РФ
Программа «Сила закона» из ЯНАО признана лучшей во всероссийском конкурсе, который проводила Генпрокуратура РФ. Об этом сообщает пресс-служба окружного ведомства.
«По результатам Конкурса Генеральной прокуратурой Российской Федерации определены победители. В числе лучших работ признан выпуск программы прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа „Сила закона“» — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Награждение победителей прошло на расширенной коллегии 30 января. Награды от имени генпрокурора РФ Игоря Краснова вручил и.о прокурора Денис Назаренко.
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