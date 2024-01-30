Челябинскому депутату Ершову, обвиняемому в коррупции и хранении оружия, выбрали наказание. Фото, видео

Прокуратура запросила для челябинского депутата Ершова семь лет колонии

31 января 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Для Вячеслава Ершова в качестве наказания запросили семь лет колонии общего режима и крупный штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура определилась с наказанием для депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, обвиняемого в даче взятки и незаконном хранении боеприпасов. Как сообщает 31 января корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда, для депутата запросили 7 лет заключения в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. «Предлагаю признать Ершова виновным. Путем сложения назначить ему окончательно наказание в виде лишения свободы на срок семь лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть в размере 1 млн рублей», — сообщил в ходе прений прокурор. Адвокат, в свою очередь, попросил перенести продолжение прений на на ближайшую дату. Но не ранее 5—6 февраля. Судья Ирина Шершикова, свою очередь, согласилась дать отсрочку на сутки — до 1 февраля. Ершов был задержан в марте 2022 года при передаче взятки Главного управления лесов Челябинской области. Предварительно, деньги предназначались за услугу по выделению депутату земельного участка в Сосновском районе. Однако чиновник сообщил о попытках Ершова подкупить его в правоохранительные органы. В ходе расследования в деле депутата появились новые преступные эпизоды, связанные с незаконным хранением боеприпасов. Депутат уверял, что патроны от оружия принадлежат его умершему отцу, пытался снять обвинения, заказав экспертизу подписей в акте обследования условий хранения оружия и патронов. По ее результатам выяснилось, что подпись в акте не принадлежит Ершову. Депутат признал, что пытался дать взятку. Однако позже заявил о том,что его провоцировали и, якобы, сотрудник лесничества вынудил предложить ему деньги. После изучения телефонных разговоров эксперты пришли к выводу, что провокации не было. Обвинения в незаконном хранении боеприпасов Ершов отрицает. Фото: Павел Сидоров © URA.RU Фото: Павел Сидоров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура определилась с наказанием для депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, обвиняемого в даче взятки и незаконном хранении боеприпасов. Как сообщает 31 января корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда, для депутата запросили 7 лет заключения в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. «Предлагаю признать Ершова виновным. Путем сложения назначить ему окончательно наказание в виде лишения свободы на срок семь лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть в размере 1 млн рублей», — сообщил в ходе прений прокурор. Адвокат, в свою очередь, попросил перенести продолжение прений на на ближайшую дату. Но не ранее 5—6 февраля. Судья Ирина Шершикова, свою очередь, согласилась дать отсрочку на сутки — до 1 февраля. Ершов был задержан в марте 2022 года при передаче взятки Главного управления лесов Челябинской области. Предварительно, деньги предназначались за услугу по выделению депутату земельного участка в Сосновском районе. Однако чиновник сообщил о попытках Ершова подкупить его в правоохранительные органы. В ходе расследования в деле депутата появились новые преступные эпизоды, связанные с незаконным хранением боеприпасов. Депутат уверял, что патроны от оружия принадлежат его умершему отцу, пытался снять обвинения, заказав экспертизу подписей в акте обследования условий хранения оружия и патронов. По ее результатам выяснилось, что подпись в акте не принадлежит Ершову. Депутат признал, что пытался дать взятку. Однако позже заявил о том,что его провоцировали и, якобы, сотрудник лесничества вынудил предложить ему деньги. После изучения телефонных разговоров эксперты пришли к выводу, что провокации не было. Обвинения в незаконном хранении боеприпасов Ершов отрицает.