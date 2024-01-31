Бюджет Кургана вырастет на два миллиарда рублей

Директор финдепа мэрии Кургана заявил об увеличении бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2024 году бюджет администрации города Кургана предложили увеличить на два миллиарда рублей за счет областных субсидий. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании комиссии по бюджету, налогам и сборам городской думы.

«Предлагается на 2024 год увеличить доходную часть бюджета города <…> на 2 миллиарда 151 миллион 924 тысячи рублей», — рассказал директор департамента финансов администрации Игорь Зворыгин. Это стало возможным после получения уведомлений о выделении субсидий из областного бюджета

Также директор финдепартамента сообщил об остатках денежных средств на счетах с прошлого года. Было предложено увеличить расходы. Департаментам и городским службам выделят дополнительные средства, после чего 171 млн будет помещен в резерв.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты курганской гордумы впервые приняли городской бюджет без главы города. Это произошло в конце прошлого года, незадолго до ухода в отставку экс-главы Елены Ситниковой. Вместо нее участие в слушаниях принимала директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова.