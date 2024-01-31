Глава СКР Бастрыкин потребовал проверить качество воды в курганских селах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, ведро, колонка с водой, вода
Жители курганских сел пожаловались в СКР на отсутствие воды Фото:

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил курганским следователям проверить информацию о ненадлежащем качестве воды в деревнях и селах Шадринского округа. Об этом пишет telegram-канал регионального СУ СК.

«Поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей деревень Ганино, Иванищевское и села Агапино Шадринского района Курганской области. В населенных пунктах отсутствует центральное водоснабжение, при этом вода в единственной скважине <…> является технической и непригодна для потребления и использования в бытовых нуждах», — сообщила пресс-служба управления своим подписчикам. Бастрыкин поручил руководству курганского управления доложить о результатах проверки данных фактов.

В жалобе курганцы указали, что воду им не доставляют. Помимо этого, сельчане заявили о плохом состоянии дороги и отсутствии освещения. По словам жителей, мер к исправлению ситуации не предпринимается.

Глава СКР потребовал отчет о проверке от начальника курганского СУ СК Богдана Францишко. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате следкома.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с качеством жилья в Шатровском округе. Это произошло после жалоб на холодные квартиры жильцов, переселенных из аварийного жилья.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил курганским следователям проверить информацию о ненадлежащем качестве воды в деревнях и селах Шадринского округа. Об этом пишет telegram-канал регионального СУ СК. «Поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей деревень Ганино, Иванищевское и села Агапино Шадринского района Курганской области. В населенных пунктах отсутствует центральное водоснабжение, при этом вода в единственной скважине <…> является технической и непригодна для потребления и использования в бытовых нуждах», — сообщила пресс-служба управления своим подписчикам. Бастрыкин поручил руководству курганского управления доложить о результатах проверки данных фактов. В жалобе курганцы указали, что воду им не доставляют. Помимо этого, сельчане заявили о плохом состоянии дороги и отсутствии освещения. По словам жителей, мер к исправлению ситуации не предпринимается. Глава СКР потребовал отчет о проверке от начальника курганского СУ СК Богдана Францишко. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате следкома. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с качеством жилья в Шатровском округе. Это произошло после жалоб на холодные квартиры жильцов, переселенных из аварийного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...