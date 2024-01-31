Глава СКР Бастрыкин потребовал проверить качество воды в курганских селах

Жители курганских сел пожаловались в СКР на отсутствие воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил курганским следователям проверить информацию о ненадлежащем качестве воды в деревнях и селах Шадринского округа. Об этом пишет telegram-канал регионального СУ СК.

«Поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей деревень Ганино, Иванищевское и села Агапино Шадринского района Курганской области. В населенных пунктах отсутствует центральное водоснабжение, при этом вода в единственной скважине <…> является технической и непригодна для потребления и использования в бытовых нуждах», — сообщила пресс-служба управления своим подписчикам. Бастрыкин поручил руководству курганского управления доложить о результатах проверки данных фактов.

В жалобе курганцы указали, что воду им не доставляют. Помимо этого, сельчане заявили о плохом состоянии дороги и отсутствии освещения. По словам жителей, мер к исправлению ситуации не предпринимается.

Глава СКР потребовал отчет о проверке от начальника курганского СУ СК Богдана Францишко. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате следкома.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с качеством жилья в Шатровском округе. Это произошло после жалоб на холодные квартиры жильцов, переселенных из аварийного жилья.