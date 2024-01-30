30 января 2024

Бастрыкин взял на контроль жалобу курганцев, замерзающих в своих квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
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В зимний период температура воздуха в квартирах снижается до 12 градусов Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о ненадлежащих условиях проживания в многоквартирном доме села Шатрово Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Местные жители рассказывали, что из-за промерзшего дома им приходится ходить в квартирах в шубах и шапках, а также спасаться большим количеством обогревателей.

«Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки (о жалобе замерзающих жителей села Шатрово — прим. URA.RU) на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении», — написано в telegram-канале СКР.

Трехэтажный дом в Шатрово был построен в 2014 году для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Люди жалуются, что здесь регулярно протекают трубы, на стенах образуется плесень, в заморозки одна из стен покрывается ледяной коркой. Ранее здание отапливала котельная, но администрация признала данный способ теплоснабжения нерентабельным. В дальнейшем дом подключили к центральной сети.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о ненадлежащих условиях проживания в многоквартирном доме села Шатрово Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Местные жители рассказывали, что из-за промерзшего дома им приходится ходить в квартирах в шубах и шапках, а также спасаться большим количеством обогревателей. «Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки (о жалобе замерзающих жителей села Шатрово — прим. URA.RU) на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении», — написано в telegram-канале СКР. Трехэтажный дом в Шатрово был построен в 2014 году для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Люди жалуются, что здесь регулярно протекают трубы, на стенах образуется плесень, в заморозки одна из стен покрывается ледяной коркой. Ранее здание отапливала котельная, но администрация признала данный способ теплоснабжения нерентабельным. В дальнейшем дом подключили к центральной сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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