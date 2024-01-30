Власти ЯНАО переходят к экономике замкнутого цикла

На Ямале запускается программа по переработке вторсырья

С этого года власти Ямала внедряют элементы циклической экономики Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

С этого года власти Ямала внедряют элементы циклической экономики, когда активно используются возможности глубокой переработки отходов. В ближайшие годы будут меняться принципы сортировки ТКО на полигонах, переработки побочных продуктов от убоя оленей и подходы к закупкам товаров из вторсырья. Документ опубликован на сайте окружного правительства. Сроки реализации программы — с 2024 по 2030 годы.

«Документ разработан по итогам Невского международного экологического конгресса, на котором субъектам Российской Федерации было дано поручение принять региональную программу по переходу к экономике замкнутого цикла. Комплексная программа предусматривает мероприятия, реализация которых позволит обеспечить более глубокую переработку отходов от убоя оленей, а также комплекс мер, направленных на развитие „зеленых закупок“, т. е. товаров, изготовленных с применением вторичного сырья», — комментирует пресс-служба правительства области опубликованную программу.

В частности, она предусматривает завершение строительства и введение в эксплуатацию пяти мусороперегрузочных станций в Губкинском, Ноябрьске, Лабытнанги, Надыме, поселке Пуровске, а также межмуниципальных автоматизированных мусоросортировочных комплекса в Салехарде, Новом Уренгое, Муравленко. В местах накопления ТКО будут менять старые контейнеры и бункеры.

Власти Ямала намерены развивать инфраструктуру по переработке побочных продуктов убоя оленей. Прирост объема перерабатываемых побочных продуктов к 2030 году увеличится на 285% (в 2023 году — 130 тонн, в 2030 — 500 тонн). У бизнесменов и закупщиков товаров будут стимулировать спрос на продукцию, полученную в результате утилизации отходов.

Как пояснили в окружном департаменте агропромышленного комплекса, финансирование мероприятий будет определяться в ходе реализации программы. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО научат культуре обращения с отходами и финансовой грамотности.