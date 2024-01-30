30 января 2024

В ЯНАО утвердили концессионные объекты на 2024 год. Документ

В 2024 году на Ямале построят и восстановят гостиницы для привлечения туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание КПРФ. Курган, чиновник, руки, депутат
На Ямал привлекают потенциальных инвесторов к реализации инфраструктурных проектов Фото:

В 2024 году в Ямало-Ненецком автономном округе будут построены новые гостиницы, а также восстановлены уже существующие заведения для временного проживания туристов и жителей региона. Приказ об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2024 году планируется заключение концессионных соглашений подписал директор окружного департамента экономики Валерий Миронов.

«Приказываю: утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых в 2024 году планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве — проектирование, реконструкция и эксплуатация гостиниц в Новом Уренгое и Муравленко; проектирование, создание и эксплуатация гостиницы в Ноябрьске и Тарко-Сале», — сообщается в приказе, опубликованном на официальном сайте окружного правительства.

Ранее URA.RU писало о рабочей встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков. В ходе обсуждения планов по развитию инвестиционной среды региона глава Ямала подчеркнул важность реализации туристических проектов по концессии.

Приказ об утверждении концессионных объектов 2024 года в ЯНАО
Приказ об утверждении концессионных объектов 2024 года в ЯНАО
Фото:

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В 2024 году в Ямало-Ненецком автономном округе будут построены новые гостиницы, а также восстановлены уже существующие заведения для временного проживания туристов и жителей региона. Приказ об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2024 году планируется заключение концессионных соглашений подписал директор окружного департамента экономики Валерий Миронов. «Приказываю: утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых в 2024 году планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве — проектирование, реконструкция и эксплуатация гостиниц в Новом Уренгое и Муравленко; проектирование, создание и эксплуатация гостиницы в Ноябрьске и Тарко-Сале», — сообщается в приказе, опубликованном на официальном сайте окружного правительства. Ранее URA.RU писало о рабочей встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков. В ходе обсуждения планов по развитию инвестиционной среды региона глава Ямала подчеркнул важность реализации туристических проектов по концессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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