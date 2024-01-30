В 2024 году в Ямало-Ненецком автономном округе будут построены новые гостиницы, а также восстановлены уже существующие заведения для временного проживания туристов и жителей региона. Приказ об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2024 году планируется заключение концессионных соглашений подписал директор окружного департамента экономики Валерий Миронов.
«Приказываю: утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых в 2024 году планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве — проектирование, реконструкция и эксплуатация гостиниц в Новом Уренгое и Муравленко; проектирование, создание и эксплуатация гостиницы в Ноябрьске и Тарко-Сале», — сообщается в приказе, опубликованном на официальном сайте окружного правительства.
Ранее URA.RU писало о рабочей встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков. В ходе обсуждения планов по развитию инвестиционной среды региона глава Ямала подчеркнул важность реализации туристических проектов по концессии.
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