В ЯНАО утвердили концессионные объекты на 2024 год. Документ

В 2024 году на Ямале построят и восстановят гостиницы для привлечения туристов

31 января 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

На Ямал привлекают потенциальных инвесторов к реализации инфраструктурных проектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 году в Ямало-Ненецком автономном округе будут построены новые гостиницы, а также восстановлены уже существующие заведения для временного проживания туристов и жителей региона. Приказ об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2024 году планируется заключение концессионных соглашений подписал директор окружного департамента экономики Валерий Миронов. «Приказываю: утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых в 2024 году планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве — проектирование, реконструкция и эксплуатация гостиниц в Новом Уренгое и Муравленко; проектирование, создание и эксплуатация гостиницы в Ноябрьске и Тарко-Сале», — сообщается в приказе, опубликованном на официальном сайте окружного правительства. Ранее URA.RU писало о рабочей встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков. В ходе обсуждения планов по развитию инвестиционной среды региона глава Ямала подчеркнул важность реализации туристических проектов по концессии. Приказ об утверждении концессионных объектов 2024 года в ЯНАО Фото: скрин приказа, сайт Правительства ЯНАО

В 2024 году в Ямало-Ненецком автономном округе будут построены новые гостиницы, а также восстановлены уже существующие заведения для временного проживания туристов и жителей региона. Приказ об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2024 году планируется заключение концессионных соглашений подписал директор окружного департамента экономики Валерий Миронов. «Приказываю: утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых в 2024 году планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве — проектирование, реконструкция и эксплуатация гостиниц в Новом Уренгое и Муравленко; проектирование, создание и эксплуатация гостиницы в Ноябрьске и Тарко-Сале», — сообщается в приказе, опубликованном на официальном сайте окружного правительства. Ранее URA.RU писало о рабочей встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков. В ходе обсуждения планов по развитию инвестиционной среды региона глава Ямала подчеркнул важность реализации туристических проектов по концессии.