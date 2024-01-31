Губернатор Моор предложил отправлять в села на работу людей 40+ вместо молодежи

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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
убернатор отметил, что важно развивать инфраструктуру в деревнях Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил отправлять на работу в села людей возрастом 40 лет и старше вместе молодежи. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции. Моор отметил, что молодые специалисты с нежеланием приезжают работать в деревни, поэтому им лучше набираться опыта в городе.

«Пусть молодежь остается в городе, повышает свой профессиональный опыт. Можно посмотреть на вопрос с точки зрения привлечения в село людей возрастом 40 лет и старше. Они профессионально состоялись, им уже не так важна городская суета. И может, им даже захочется жить в более спокойном поселении», — сообщил глава региона.

Губернатор добавил, что важно развивать инфраструктуру в деревнях. В таком случае, в городах и селах будут работать хорошие специалисты.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил отправлять на работу в села людей возрастом 40 лет и старше вместе молодежи. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции. Моор отметил, что молодые специалисты с нежеланием приезжают работать в деревни, поэтому им лучше набираться опыта в городе. «Пусть молодежь остается в городе, повышает свой профессиональный опыт. Можно посмотреть на вопрос с точки зрения привлечения в село людей возрастом 40 лет и старше. Они профессионально состоялись, им уже не так важна городская суета. И может, им даже захочется жить в более спокойном поселении», — сообщил глава региона. Губернатор добавил, что важно развивать инфраструктуру в деревнях. В таком случае, в городах и селах будут работать хорошие специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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