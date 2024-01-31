Губернатор Моор предложил отправлять в села на работу людей 40+ вместо молодежи

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил отправлять на работу в села людей возрастом 40 лет и старше вместе молодежи. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции. Моор отметил, что молодые специалисты с нежеланием приезжают работать в деревни, поэтому им лучше набираться опыта в городе.
«Пусть молодежь остается в городе, повышает свой профессиональный опыт. Можно посмотреть на вопрос с точки зрения привлечения в село людей возрастом 40 лет и старше. Они профессионально состоялись, им уже не так важна городская суета. И может, им даже захочется жить в более спокойном поселении», — сообщил глава региона.
Губернатор добавил, что важно развивать инфраструктуру в деревнях. В таком случае, в городах и селах будут работать хорошие специалисты.
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