Губернатор Моор предложил отправлять в села на работу людей 40+ вместо молодежи

убернатор отметил, что важно развивать инфраструктуру в деревнях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил отправлять на работу в села людей возрастом 40 лет и старше вместе молодежи. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции. Моор отметил, что молодые специалисты с нежеланием приезжают работать в деревни, поэтому им лучше набираться опыта в городе.

«Пусть молодежь остается в городе, повышает свой профессиональный опыт. Можно посмотреть на вопрос с точки зрения привлечения в село людей возрастом 40 лет и старше. Они профессионально состоялись, им уже не так важна городская суета. И может, им даже захочется жить в более спокойном поселении», — сообщил глава региона.

Губернатор добавил, что важно развивать инфраструктуру в деревнях. В таком случае, в городах и селах будут работать хорошие специалисты.