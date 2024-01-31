Тюменскому бизнесу не хватает свободного пространства

В Тюмени определили самые дорогие для аренды коммерческие помещения

Офисное помещение с самой высокой стоимостью аренды находится в жилом комплексе «Первомайская 1А» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В конце 2023 года в Тюменской области образовался дефицит офисных помещений, которые мог бы занять бизнес. О недостатке как элитных, так и бюджетных офисов заявляла вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Наталья Девяткова.

Корреспондент URA.RU изучил предложение ведущих агентств недвижимости и составил список самых элитных и самых доступных площадей для тюменского бизнеса в начале 2024 года.

Офисные помещения

Агентство недвижимости «Сова» предлагает к аренде всего 55 нежилых помещений, которые подходят для организации офиса. Самое дорогое из них расположено в жилом комплексе «Первомайская 1А» и занимает площадь более тысячи квадратных метров. За просторный офис предпринимателю, который захочет здесь разместиться, придется платить 2,2 млн рублей каждый месяц, то есть квадратный метр ежемесячно будет обходиться в 2000 рублей.

Многофункциональный центр «Магеллан» в настоящий момент признан банкротом и находится под конкурсным управлением Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Примерно в такую же цену встанет квадратный метр офиса в многофункциональном центре «Магеллан». Предложение размещено на сайте «Этажей». Правда, площадь здесь достигает 6000 квадратов, а значит и итоговый платеж будет выше, чем в предыдущем случае — около девяти млн рублей.

Самое дешевое пространство под офис расположено в старом кирпичном здании на улице Дружбы, в районе улиц Ветеранов Труда и Ватутина. Его площадь — всего 16 квадратов, за каждый из которых придется заплатить всего 350 рублей. Общая стоимость аренды составляет 6,4 тысячи рублей в месяц.

Торговые площади

С торговыми площадями в городе получше — сайт «Совы» предлагает к аренде больше 70 вариантов. Самый дешевый из них, по иронии, расположен в том же здании, где один из самых дорогих офисов — в центре «Магеллан». За 25 квадратных метров с хорошим ремонтом придется платить 20 тысяч рублей в месяц, квадрат будет обходиться в 800 рублей.

Самое дорогое торговое помещение находится в Восточном административном округе, в ЖК «Суходолье». Помещение на втором этаже «Домэкспо» занимает площадь 6000 квадратных метров. Если арендовать его полностью, это будет обходиться ежемесячно в 4,2 млн рублей. За квадрат владелец помещения простит 700 рублей каждый месяц.

Общая тенденция в сегменте торговых площадей в Тюмени заключается в том, что снять пространство в крупных и популярных торговых центрах практически невозможно. Из известных имен аренду предлагают только «Магеллан» и «Матрица». Чтобы разместиться в других выгодных и проходимых местах, бизнесу придется следить за изменением предложения и стараться успеть первым.