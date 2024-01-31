31 января 2024

Челябинский боксер Стоцкий вернулся к тренировкам после ранения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Боксёр Дмитрий Бивол. Екатеринбург, бокс
Андрей Стоцкий приступил к тренировкам Фото:
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В Челябинске ранили боксера-тяжеловеса Стоцкого

Челябинский боксер Андрей Стоцкий, в которого выстрелили из травматического пистолета во дворе жилого дома, вернулся к тренировкам. Об этом 1 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Федерации бокса.

«Андрей Стоцкий с самого утра во всю тренируется и отрабатывает удары справа!» — сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса области. К сообщению прикрепили видео с занятия.

На видео Стоцкий отрабатывает удар сидя. Видимо, травмированная нога еще не дает полноценно выполнять упражнения. При этом ранее в пресс-службе Федерации бокса региона заявляли, повреждение незначительное, и сразу после выписки из больницы Стоцкого ждут тренировочные сборы в Приэльбрусье.

В боксера выстрелили из травматического пистолета во дворе жилого дома на прошлой неделе. Конфликт между спортсменом и стрелком попал на видео. Судя по кадрам, второй участник конфликта сначала пытался убежать от Стоцкого, спрятаться за машиной, а после решил выстрелить. В результате конфликта боксер получил ранение, но сам смог дойти до травмпункта, где ему оказали помощь.

Как сообщили в пресс-службе полиции города, конфликт начался на бытовой почве. При этом боксер был знаком со стрелявшим. Личность второго участника конфликта была оперативно установлена.

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Челябинский боксер Андрей Стоцкий, в которого выстрелили из травматического пистолета во дворе жилого дома, вернулся к тренировкам. Об этом 1 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Федерации бокса. «Андрей Стоцкий с самого утра во всю тренируется и отрабатывает удары справа!» — сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса области. К сообщению прикрепили видео с занятия. На видео Стоцкий отрабатывает удар сидя. Видимо, травмированная нога еще не дает полноценно выполнять упражнения. При этом ранее в пресс-службе Федерации бокса региона заявляли, повреждение незначительное, и сразу после выписки из больницы Стоцкого ждут тренировочные сборы в Приэльбрусье. В боксера выстрелили из травматического пистолета во дворе жилого дома на прошлой неделе. Конфликт между спортсменом и стрелком попал на видео. Судя по кадрам, второй участник конфликта сначала пытался убежать от Стоцкого, спрятаться за машиной, а после решил выстрелить. В результате конфликта боксер получил ранение, но сам смог дойти до травмпункта, где ему оказали помощь. Как сообщили в пресс-службе полиции города, конфликт начался на бытовой почве. При этом боксер был знаком со стрелявшим. Личность второго участника конфликта была оперативно установлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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