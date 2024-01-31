Челябинский боксер Стоцкий вернулся к тренировкам после ранения. Видео

01 февраля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Андрей Стоцкий приступил к тренировкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ранили боксера-тяжеловеса Стоцкого Челябинский боксер Андрей Стоцкий, в которого выстрелили из травматического пистолета во дворе жилого дома, вернулся к тренировкам. Об этом 1 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Федерации бокса. «Андрей Стоцкий с самого утра во всю тренируется и отрабатывает удары справа!» — сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса области. К сообщению прикрепили видео с занятия. На видео Стоцкий отрабатывает удар сидя. Видимо, травмированная нога еще не дает полноценно выполнять упражнения. При этом ранее в пресс-службе Федерации бокса региона заявляли, повреждение незначительное, и сразу после выписки из больницы Стоцкого ждут тренировочные сборы в Приэльбрусье. В боксера выстрелили из травматического пистолета во дворе жилого дома на прошлой неделе. Конфликт между спортсменом и стрелком попал на видео. Судя по кадрам, второй участник конфликта сначала пытался убежать от Стоцкого, спрятаться за машиной, а после решил выстрелить. В результате конфликта боксер получил ранение, но сам смог дойти до травмпункта, где ему оказали помощь. Как сообщили в пресс-службе полиции города, конфликт начался на бытовой почве. При этом боксер был знаком со стрелявшим. Личность второго участника конфликта была оперативно установлена.

Челябинский боксер Андрей Стоцкий, в которого выстрелили из травматического пистолета во дворе жилого дома, вернулся к тренировкам. Об этом 1 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Федерации бокса. «Андрей Стоцкий с самого утра во всю тренируется и отрабатывает удары справа!» — сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса области. К сообщению прикрепили видео с занятия. На видео Стоцкий отрабатывает удар сидя. Видимо, травмированная нога еще не дает полноценно выполнять упражнения. При этом ранее в пресс-службе Федерации бокса региона заявляли, повреждение незначительное, и сразу после выписки из больницы Стоцкого ждут тренировочные сборы в Приэльбрусье. В боксера выстрелили из травматического пистолета во дворе жилого дома на прошлой неделе. Конфликт между спортсменом и стрелком попал на видео. Судя по кадрам, второй участник конфликта сначала пытался убежать от Стоцкого, спрятаться за машиной, а после решил выстрелить. В результате конфликта боксер получил ранение, но сам смог дойти до травмпункта, где ему оказали помощь. Как сообщили в пресс-службе полиции города, конфликт начался на бытовой почве. При этом боксер был знаком со стрелявшим. Личность второго участника конфликта была оперативно установлена.