Обвиняемый в коррупции топ-менеджер челябинского МУП Белов пытался выйти из СИЗО

01 февраля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Сергей Белов пробудет в СИЗО до середины апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ФСБ накрыла межрегиональную преступную ячейку в челябинском МУП Главный инженер МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД») в Челябинске Сергей Белов, обвиняемый в получении особо крупных взяток, попытался выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, жалобу его адвоката оставили без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Сергея Белова. Постановление Калининского райсуда от 11 января 2024 года, которым Белову был продлен срок содержания под стражей до 17 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в своей жалобе адвокат указывал на тяжесть меры пресечения. И просил ее смягчить на домашний арест или запрет определенных действий. Белов был задержан в мае прошлого года. Вместе с ним под следствие попали представители различных фирм, специализирующихся на поставках автомобильных запчастей. По версии следствия, Белов получал от них деньги за помощь в получении выгодных контрактов и прием невыполненных работ. После задержания Белова силовики продолжили расследование. Были основания полагать, что ОПГ действовала по всей России. Подозрения оправдались, силовики вышли на следы преступной организации в других регионах РФ. Так, в Екатеринбурге были задержаны директор ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров, в Перми задержали руководителя автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых. Все они так или иначе проходят по делу о махинациях с контрактами на поставку деталей для техники. Также следы ОПГ были выявлены в Краснодаре и Йошкар-Оле. При этом в МУП «СОД» следственные действия не закончились. После задержания Белова силовики пришли уже за первым замдиректора по перевозкам предприятия Светланой Батаниной. Ей предъявили обвинения в мошенничестве на сумму свыше четырех млн рублей и отправили под домашний арест. В пресс-службе МУП «СОД» URA.RU сообщили, что следствию оказывается все необходимое содействие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный инженер МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД») в Челябинске Сергей Белов, обвиняемый в получении особо крупных взяток, попытался выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, жалобу его адвоката оставили без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Сергея Белова. Постановление Калининского райсуда от 11 января 2024 года, которым Белову был продлен срок содержания под стражей до 17 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в своей жалобе адвокат указывал на тяжесть меры пресечения. И просил ее смягчить на домашний арест или запрет определенных действий. Белов был задержан в мае прошлого года. Вместе с ним под следствие попали представители различных фирм, специализирующихся на поставках автомобильных запчастей. По версии следствия, Белов получал от них деньги за помощь в получении выгодных контрактов и прием невыполненных работ. После задержания Белова силовики продолжили расследование. Были основания полагать, что ОПГ действовала по всей России. Подозрения оправдались, силовики вышли на следы преступной организации в других регионах РФ. Так, в Екатеринбурге были задержаны директор ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров, в Перми задержали руководителя автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых. Все они так или иначе проходят по делу о махинациях с контрактами на поставку деталей для техники. Также следы ОПГ были выявлены в Краснодаре и Йошкар-Оле. При этом в МУП «СОД» следственные действия не закончились. После задержания Белова силовики пришли уже за первым замдиректора по перевозкам предприятия Светланой Батаниной. Ей предъявили обвинения в мошенничестве на сумму свыше четырех млн рублей и отправили под домашний арест. В пресс-службе МУП «СОД» URA.RU сообщили, что следствию оказывается все необходимое содействие.