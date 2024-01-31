Брата свердловского бизнесмена, убитого в 2000 году, полтора часа допрашивали в суде

В суде допросили брата свердловского бизнесмена, убитого в 2000 году

01 февраля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Последнего потерпевшего допросили в Кировском районном суде Фото: Илья Московец © URA.RU В Кировском районном суде Екатеринбурга допросили последнего потерпевшего по делу об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000-м — его брата Виталия. На полуторачасовом допросе он заявил, что подозреваемый Насими Мамедов в то время был боевиком экс-лидера ОПГ и носил с собой оружие. На заседании присутствовал корреспондент URA.RU. «Мамедов в то время был спортивным, каратистом, он был боевиком. Это сейчас он сидит весь культурный из себя, „интеллегентик“. А тогда ходил в спортивных костюмах. Тогда мне казалось, что Мамедов был покрепче. Он часто приезжал к нам в офис с оружием», — сказал Виталий Зубакин. Мамедов назвал ложью слова Зубакина. Алексей Зубакин был старшим братом Виталия. В 2000-м они были владельцами крупных компаний, в частности, «Атомрудмет». Дмитрий Дейч, которого следствие считает посредником в убийстве Зубакина, по словам брата, был бизнес-партнером Алексея. «В 2000-м, когда Дейч вернулся из Германии, то предложил моему брату организовать строительный бизнес. К осени появились подозрения на Дейча. Он выводил деньги куда-то не туда», — признался Виталий Зубакин. После смерти его брата, у него произошел конфликт с Дейчем, и ему пришлось выйти из бизнеса. В суде Зубакин-младший несколько раз назвал Мамедова боевиком. «Я видел у него сайгу (автомат Калашникова переделанный в охотничье ружье — прим. URA.RU). Он часто с ней приезжал», — заявил Зубакин. При этом на вопросы адвокатов о причастности его брата и знакомых к ОПГ «Синие», он ответил, что «не понимает, что такое криминальный мир и что такое ОПГ «Синие». По мнению защитников Мамедова, Виталий Зубакин изменил показания. Они попросили судью зачитать для присяжных его показания из 2023 года, чтобы отразить этот факт, но ходатайство оставили без удовлетворения. Спустя полтора часа допроса Зубакина к нему обратился Мамедов: «Два года (с 2022-го — прим. ред.) вы не знали меня вообще, полгода назад стали якобы частично вспоминать меня, а теперь говорите, что я за руку здоровался с вашими знакомыми, и что вы меня видели часто [с оружием]. Как такое возможно?» — спросил обвиняемый. Тот ему сказал, что перечитал информацию, посмотрел записи и все вспомнил. Также Зубакин признался, что на его брата до убийства несколько раз покушались. «Повздорили с кем-то в ресторане, в сторону Алексея выстрелили. Потом в подъезде был субъект какой-то. Но там стрельбы не было», — пояснил он, отвечая на вопросы адвокатов Мамедова. И добавил, что вел легальный бизнес с братом. Мамедова обвиняют в заказном убийстве екатеринбургского предпринимателя Алексея Зубакина, которое произошло в 2000 году. По версии следствия, заказчиком выступил бизнес-партнер ныне покойный Дмитрий Дейч. Он передал деньги экс-лидеру свердловской ОПГ Михаилу Клоку, а тот якобы Мамедову. Обвиняемому на тот момент было чуть больше 20 лет, он работал водителем у Клока (он отрицает свою причастность к ОПГ). Силовики задержали Дейча и Клока только в марте 2022 года. Следователи утверждают, что они оба назвали исполнителем убийства именно Мамедова. Делопроизводство разделили на три уголовных дела — по одному на каждого фигуранта. Дело Дейча было прекращено, потому что он скончался от болезни. Процесс над Клоком застопорился из-за состояния здоровья подсудимого. Дело Мамедова вернули на повторное рассмотрение. В ходе первого судебного разбирательства присяжные встали на его сторону. Однако следствие и потерпевшие — родственники Зубакина — продолжают настаивать на виновности Мамедова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кировском районном суде Екатеринбурга допросили последнего потерпевшего по делу об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000-м — его брата Виталия. На полуторачасовом допросе он заявил, что подозреваемый Насими Мамедов в то время был боевиком экс-лидера ОПГ и носил с собой оружие. На заседании присутствовал корреспондент URA.RU. «Мамедов в то время был спортивным, каратистом, он был боевиком. Это сейчас он сидит весь культурный из себя, „интеллегентик“. А тогда ходил в спортивных костюмах. Тогда мне казалось, что Мамедов был покрепче. Он часто приезжал к нам в офис с оружием», — сказал Виталий Зубакин. Мамедов назвал ложью слова Зубакина. Алексей Зубакин был старшим братом Виталия. В 2000-м они были владельцами крупных компаний, в частности, «Атомрудмет». Дмитрий Дейч, которого следствие считает посредником в убийстве Зубакина, по словам брата, был бизнес-партнером Алексея. «В 2000-м, когда Дейч вернулся из Германии, то предложил моему брату организовать строительный бизнес. К осени появились подозрения на Дейча. Он выводил деньги куда-то не туда», — признался Виталий Зубакин. После смерти его брата, у него произошел конфликт с Дейчем, и ему пришлось выйти из бизнеса. В суде Зубакин-младший несколько раз назвал Мамедова боевиком. «Я видел у него сайгу (автомат Калашникова переделанный в охотничье ружье — прим. URA.RU). Он часто с ней приезжал», — заявил Зубакин. При этом на вопросы адвокатов о причастности его брата и знакомых к ОПГ «Синие», он ответил, что «не понимает, что такое криминальный мир и что такое ОПГ «Синие». По мнению защитников Мамедова, Виталий Зубакин изменил показания. Они попросили судью зачитать для присяжных его показания из 2023 года, чтобы отразить этот факт, но ходатайство оставили без удовлетворения. Спустя полтора часа допроса Зубакина к нему обратился Мамедов: «Два года (с 2022-го — прим. ред.) вы не знали меня вообще, полгода назад стали якобы частично вспоминать меня, а теперь говорите, что я за руку здоровался с вашими знакомыми, и что вы меня видели часто [с оружием]. Как такое возможно?» — спросил обвиняемый. Тот ему сказал, что перечитал информацию, посмотрел записи и все вспомнил. Также Зубакин признался, что на его брата до убийства несколько раз покушались. «Повздорили с кем-то в ресторане, в сторону Алексея выстрелили. Потом в подъезде был субъект какой-то. Но там стрельбы не было», — пояснил он, отвечая на вопросы адвокатов Мамедова. И добавил, что вел легальный бизнес с братом. Мамедова обвиняют в заказном убийстве екатеринбургского предпринимателя Алексея Зубакина, которое произошло в 2000 году. По версии следствия, заказчиком выступил бизнес-партнер ныне покойный Дмитрий Дейч. Он передал деньги экс-лидеру свердловской ОПГ Михаилу Клоку, а тот якобы Мамедову. Обвиняемому на тот момент было чуть больше 20 лет, он работал водителем у Клока (он отрицает свою причастность к ОПГ). Силовики задержали Дейча и Клока только в марте 2022 года. Следователи утверждают, что они оба назвали исполнителем убийства именно Мамедова. Делопроизводство разделили на три уголовных дела — по одному на каждого фигуранта. Дело Дейча было прекращено, потому что он скончался от болезни. Процесс над Клоком застопорился из-за состояния здоровья подсудимого. Дело Мамедова вернули на повторное рассмотрение. В ходе первого судебного разбирательства присяжные встали на его сторону. Однако следствие и потерпевшие — родственники Зубакина — продолжают настаивать на виновности Мамедова.