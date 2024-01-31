На полках зоомагазинов ЯНАО продается потенциально ядовитый корм для животных

В зоомагазинах ЯНАО продается корм для животных с возможным содержанием мышьяка

01 февраля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

В продукции Farmina Pet Foods обнаружили мышьяк Фото: Илья Московец © URA.RU В зоомагазинах Ямало-Ненецкого автономного округа продается корм для кошек и собак сербской компании Farmina Pet Foods, в продукции которого Россельхознадзор обнаружил мышьяк. Наличие потенциально запрещенного корма в зоомагазинах проверил корреспондент URA.RU. «В наличии корм марки N&D (продукт Farmina Pet Foods — примечание URA.RU) для собак и кошек, разных вкусов и объемов упаковки», — рассказали URA.RU в нескольких зоомагазинах ЯНАО. На вопрос о запрете продукции сербского производителя, продавцы отвечали, что «ничего о запрете не слышали и распоряжений от руководства на этот счет не поступало». Корреспондент URA.RU направил запрос в Россельхознадзор ЯНАО с целью уточнения возможных ограничений по продаже кормов на Ямале. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало об ограничении Россельхознадзором ввоза на территорию РФ продукции для животных сербского производителя Farmina Pet Foods из-за повторного выявления мышьяка в кормах. Из-за несоответствия норм качества, ограничение вступило в силу с 31 января.

В зоомагазинах Ямало-Ненецкого автономного округа продается корм для кошек и собак сербской компании Farmina Pet Foods, в продукции которого Россельхознадзор обнаружил мышьяк. Наличие потенциально запрещенного корма в зоомагазинах проверил корреспондент URA.RU. «В наличии корм марки N&D (продукт Farmina Pet Foods — примечание URA.RU) для собак и кошек, разных вкусов и объемов упаковки», — рассказали URA.RU в нескольких зоомагазинах ЯНАО. На вопрос о запрете продукции сербского производителя, продавцы отвечали, что «ничего о запрете не слышали и распоряжений от руководства на этот счет не поступало». Корреспондент URA.RU направил запрос в Россельхознадзор ЯНАО с целью уточнения возможных ограничений по продаже кормов на Ямале. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало об ограничении Россельхознадзором ввоза на территорию РФ продукции для животных сербского производителя Farmina Pet Foods из-за повторного выявления мышьяка в кормах. Из-за несоответствия норм качества, ограничение вступило в силу с 31 января.