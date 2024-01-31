Россельхознадзор ограничил ввоз корма Farmina

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Таможенное оформление плодоовощной продукции. Екатеринбург, россельхознадзор, фитосанитарный контроль, отдел карантинного фитосанитарного контроля
В кормах для животных от европейского производителя нашли мышьяк Фото:

Россельхознадзор ограничил ввоз корма для животных Farmina Pet Foods, поскольку в них нашли мышьяк. Об этом сообщили представители ведомства.

«В связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Россельхознадзором с 31 января введены временные ограничения в отношении сербского предприятия Farmina Pet Foods. Эти корма не соответствуют нормам по качеству», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства.

По данным Россельхознадзора, с 6 февраля вводится ограничение на ввоз кормов для домашних животных от итальянского производителя американской компании Hill’s. Специалисты ведомства признали эти корма некачественными.

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Россельхознадзор ограничил ввоз корма для животных Farmina Pet Foods, поскольку в них нашли мышьяк. Об этом сообщили представители ведомства. «В связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Россельхознадзором с 31 января введены временные ограничения в отношении сербского предприятия Farmina Pet Foods. Эти корма не соответствуют нормам по качеству», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства. По данным Россельхознадзора, с 6 февраля вводится ограничение на ввоз кормов для домашних животных от итальянского производителя американской компании Hill’s. Специалисты ведомства признали эти корма некачественными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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