Россельхознадзор ограничил ввоз корма Farmina

Россельхознадзор ограничил ввоз корма для животных Farmina Pet Foods, поскольку в них нашли мышьяк. Об этом сообщили представители ведомства.
«В связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Россельхознадзором с 31 января введены временные ограничения в отношении сербского предприятия Farmina Pet Foods. Эти корма не соответствуют нормам по качеству», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства.
По данным Россельхознадзора, с 6 февраля вводится ограничение на ввоз кормов для домашних животных от итальянского производителя американской компании Hill’s. Специалисты ведомства признали эти корма некачественными.
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