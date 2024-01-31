Россельхознадзор ограничил ввоз корма Farmina

31 января 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

В кормах для животных от европейского производителя нашли мышьяк Фото: Анна Майорова © URA.RU Россельхознадзор ограничил ввоз корма для животных Farmina Pet Foods, поскольку в них нашли мышьяк. Об этом сообщили представители ведомства. «В связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Россельхознадзором с 31 января введены временные ограничения в отношении сербского предприятия Farmina Pet Foods. Эти корма не соответствуют нормам по качеству», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства. По данным Россельхознадзора, с 6 февраля вводится ограничение на ввоз кормов для домашних животных от итальянского производителя американской компании Hill’s. Специалисты ведомства признали эти корма некачественными.

Россельхознадзор ограничил ввоз корма для животных Farmina Pet Foods, поскольку в них нашли мышьяк. Об этом сообщили представители ведомства. «В связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Россельхознадзором с 31 января введены временные ограничения в отношении сербского предприятия Farmina Pet Foods. Эти корма не соответствуют нормам по качеству», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства. По данным Россельхознадзора, с 6 февраля вводится ограничение на ввоз кормов для домашних животных от итальянского производителя американской компании Hill’s. Специалисты ведомства признали эти корма некачественными.