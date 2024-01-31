31 января 2024

В столице ЯНАО ставят капканы на бездомных животных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Питомник Лунёвой. Сургут, бездомные животные, бродячая собака
Из капкана животное освободили неравнодушные прохожие Фото:

Жители Салехарда возмущены видео, на котором собака попала в смертельную ловушку. Из капкана животное освободили неравнодушные прохожие. В полицию написано заявление, сообщают в местных пабликах ямальские активисты.

«Зверство людей не имеет предела! Это наш родной, любимый Салехард. Устанавливать капканы в жилом секторе — это вообще в голове не укладывается. Спасибо неравнодушным людям, которые освободили из смертельной ловушки собаку. Двое мужчин еле смогли разжать тиски. Заявление в полицию написано на человека, который установил в открытом дворе капкан на собак», — рассказали зоозащитники telegram-каналу «Типичный Ямал».

«Ребята, чья собака попала в капкан? Сидит в капкане собака. Кто хозяин?» — задает вопрос автор видео за кадром. Ролик опубликован в том же telegram-канале.

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Жители Салехарда возмущены видео, на котором собака попала в смертельную ловушку. Из капкана животное освободили неравнодушные прохожие. В полицию написано заявление, сообщают в местных пабликах ямальские активисты. «Зверство людей не имеет предела! Это наш родной, любимый Салехард. Устанавливать капканы в жилом секторе — это вообще в голове не укладывается. Спасибо неравнодушным людям, которые освободили из смертельной ловушки собаку. Двое мужчин еле смогли разжать тиски. Заявление в полицию написано на человека, который установил в открытом дворе капкан на собак», — рассказали зоозащитники telegram-каналу «Типичный Ямал». «Ребята, чья собака попала в капкан? Сидит в капкане собака. Кто хозяин?» — задает вопрос автор видео за кадром. Ролик опубликован в том же telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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