В столице ЯНАО ставят капканы на бездомных животных. Видео

01 февраля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Из капкана животное освободили неравнодушные прохожие Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Салехарда возмущены видео, на котором собака попала в смертельную ловушку. Из капкана животное освободили неравнодушные прохожие. В полицию написано заявление, сообщают в местных пабликах ямальские активисты. «Зверство людей не имеет предела! Это наш родной, любимый Салехард. Устанавливать капканы в жилом секторе — это вообще в голове не укладывается. Спасибо неравнодушным людям, которые освободили из смертельной ловушки собаку. Двое мужчин еле смогли разжать тиски. Заявление в полицию написано на человека, который установил в открытом дворе капкан на собак», — рассказали зоозащитники telegram-каналу «Типичный Ямал». «Ребята, чья собака попала в капкан? Сидит в капкане собака. Кто хозяин?» — задает вопрос автор видео за кадром. Ролик опубликован в том же telegram-канале.

Жители Салехарда возмущены видео, на котором собака попала в смертельную ловушку. Из капкана животное освободили неравнодушные прохожие. В полицию написано заявление, сообщают в местных пабликах ямальские активисты. «Зверство людей не имеет предела! Это наш родной, любимый Салехард. Устанавливать капканы в жилом секторе — это вообще в голове не укладывается. Спасибо неравнодушным людям, которые освободили из смертельной ловушки собаку. Двое мужчин еле смогли разжать тиски. Заявление в полицию написано на человека, который установил в открытом дворе капкан на собак», — рассказали зоозащитники telegram-каналу «Типичный Ямал». «Ребята, чья собака попала в капкан? Сидит в капкане собака. Кто хозяин?» — задает вопрос автор видео за кадром. Ролик опубликован в том же telegram-канале.