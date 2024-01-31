Помощь в книгоиздании окажут местным писателям власти ЯНАО

На Ямале профинансируют наиболее удачные литературные проекты

01 февраля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Заявки на книгоиздание принимаются до 1 сентября этого года Фото: Илья Московец © URA.RU На Ямале начался прием заявок на литературные проекты авторов, пишущих об этом крае. Редакционно-издательская комиссия уже начала работу. Талантливым писателям помогут с финансированием, а также с версткой и дизайнерским сопровождением будущих книг, сообщает пресс-служба окружного правительства. Заявки принимаются до 1 сентября. «Благодаря программе регионального книгоиздания талантливые литераторы получают помощь в печати произведений за счет средств окружного бюджета. Проекты, которые получат финансирование, определят по итогам работы конкурсной комиссии. Также литераторам окажут помощь в верстке, дизайне и художественном оформлении изданий. Заявку на участие и пакет документов необходимо направить в срок до 1 сентября 2024 года. Книги будут изданы в 2025 году», — говорится в сообщении. За счет окружного бюджета книги в ЯНАО издаются более 10 лет. Финансовую поддержку получили около 190 авторов, общий тираж изданий — около 65 тысяч экземпляров. Ранее URA.RU сообщало, что рецензия на книгу Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка», опубликованная на сайте Общественной палаты ЯНАО, вызвала неоднозначную реакцию у читателей. Автор рецензии настаивает на индивидуальном восприятии литературы.

На Ямале начался прием заявок на литературные проекты авторов, пишущих об этом крае. Редакционно-издательская комиссия уже начала работу. Талантливым писателям помогут с финансированием, а также с версткой и дизайнерским сопровождением будущих книг, сообщает пресс-служба окружного правительства. Заявки принимаются до 1 сентября. «Благодаря программе регионального книгоиздания талантливые литераторы получают помощь в печати произведений за счет средств окружного бюджета. Проекты, которые получат финансирование, определят по итогам работы конкурсной комиссии. Также литераторам окажут помощь в верстке, дизайне и художественном оформлении изданий. Заявку на участие и пакет документов необходимо направить в срок до 1 сентября 2024 года. Книги будут изданы в 2025 году», — говорится в сообщении. За счет окружного бюджета книги в ЯНАО издаются более 10 лет. Финансовую поддержку получили около 190 авторов, общий тираж изданий — около 65 тысяч экземпляров. Ранее URA.RU сообщало, что рецензия на книгу Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка», опубликованная на сайте Общественной палаты ЯНАО, вызвала неоднозначную реакцию у читателей. Автор рецензии настаивает на индивидуальном восприятии литературы.