Челябинский депутат Ершов в последнем слове на суде признал вину в даче взятки

В своем последнем слове Вячеслав Ершов признал вину в даче взятки, и отверг второе обвинение Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Депутат Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслав Ершов, обвиняемый в коррупции и незаконном хранении боеприпасов, 1 февраля выступил с последним словом в суде. Как сообщил URA.RU сам депутат, он признался в даче взяток, при этом полностью отвергнув обвинения по второму преступлению.

«Я признал вину по статье 291 УК РФ («Дача взятки). Но отказываюсь признавать вину по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Это не мои патроны. Я ими никогда не пользовался. Не я их положил в сейф. Подписи на актах хранения не мои», — заявил URA.RU Ершов.

После задержания в марте 2022 года Ершов признался в даче взятки леснику. За это тот должен был предоставить депутату земельный участок в Сосновском районе. Однако после он отказался от своих слов, заявив, что лесник сам спровоцировал его на передачу денег. Прослушав телефонные разговоры, эксперты пришли к выводу, что провокации не было.

Также Ершов заказывал экспертизу и по второму обвинению — в незаконном хранении боеприпасов. Тогда эксперты сверяли подписи депутата и его покойного отца, которому при жизни принадлежал оружейный сейф. Экспертиза установила, что подпись в акте хранения оружия не принадлежала Ершову. Несмотря на это у обвинения нашлись другие доказательства причастности депутата к преступлению. По совокупности преступлений путем сложения наказаний гособвинение запросило для Ершова 7 лет колонии общего режима и 1 млн в качестве штрафа.