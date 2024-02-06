Курганские коммунальщики поборются с проседающими из-за оттепели дорогами

Компания, снабжающая дома курганцев теплом, займется досыпкой грунта на просевших участках дорог, где ранее были раскопки. Для этого компания просит горожан сообщать о проблеме во дворах. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания».
«В связи с тем, что зимой часто происходят оттепели, поэтому раскопки, восстановленные в зимнем варианте, могут проседать», — пояснила пресс-служба «КГК». Также, компания просит передавать информацию с такой ситуацией во дворе в диспетчерскую службу или через сообщество ПАО «КГК» в соцсети «ВКонтакте». По заявке специалисты сделают досыпку грунта или щебня, а после начала дорожного сезона — асфальтируют участок.
Кроме того, компания сообщила, что во время подготовки к зиме 371 случай работ по устранению дефектов на трубах отопления требовали разрушения асфальта. Из них, по данным «КГК», восстановлено 292 объекта. Оставшиеся 79 объектов, раскопанные осенью, будут восстановлены с наступлением дорожного сезона.
Ранее URA.RU писало, что после капитального ремонта сетей водоснабжения в Кургане рабочие начали асфальтировать улицу Коли Мяготина. Долгое время из-за ремонта на перекрытой улице в городе образовывались пробки.
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