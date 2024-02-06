06 февраля 2024

Курганские коммунальщики поборются с проседающими из-за оттепели дорогами

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия потопа на улице Татищева, 179. Екатеринбург, зима, плохой асфальт, лента ограждения, устранение последствий
В Кургане с новым дорожным сезоном восстановят 79 участков дорог асфальтовым покрытием Фото:

Компания, снабжающая дома курганцев теплом, займется досыпкой грунта на просевших участках дорог, где ранее были раскопки. Для этого компания просит горожан сообщать о проблеме во дворах. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания».

«В связи с тем, что зимой часто происходят оттепели, поэтому раскопки, восстановленные в зимнем варианте, могут проседать», — пояснила пресс-служба «КГК». Также, компания просит передавать информацию с такой ситуацией во дворе в диспетчерскую службу или через сообщество ПАО «КГК» в соцсети «ВКонтакте». По заявке специалисты сделают досыпку грунта или щебня, а после начала дорожного сезона — асфальтируют участок.

Кроме того, компания сообщила, что во время подготовки к зиме 371 случай работ по устранению дефектов на трубах отопления требовали разрушения асфальта. Из них, по данным «КГК», восстановлено 292 объекта. Оставшиеся 79 объектов, раскопанные осенью, будут восстановлены с наступлением дорожного сезона.

Ранее URA.RU писало, что после капитального ремонта сетей водоснабжения в Кургане рабочие начали асфальтировать улицу Коли Мяготина. Долгое время из-за ремонта на перекрытой улице в городе образовывались пробки.

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Компания, снабжающая дома курганцев теплом, займется досыпкой грунта на просевших участках дорог, где ранее были раскопки. Для этого компания просит горожан сообщать о проблеме во дворах. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания». «В связи с тем, что зимой часто происходят оттепели, поэтому раскопки, восстановленные в зимнем варианте, могут проседать», — пояснила пресс-служба «КГК». Также, компания просит передавать информацию с такой ситуацией во дворе в диспетчерскую службу или через сообщество ПАО «КГК» в соцсети «ВКонтакте». По заявке специалисты сделают досыпку грунта или щебня, а после начала дорожного сезона — асфальтируют участок. Кроме того, компания сообщила, что во время подготовки к зиме 371 случай работ по устранению дефектов на трубах отопления требовали разрушения асфальта. Из них, по данным «КГК», восстановлено 292 объекта. Оставшиеся 79 объектов, раскопанные осенью, будут восстановлены с наступлением дорожного сезона. Ранее URA.RU писало, что после капитального ремонта сетей водоснабжения в Кургане рабочие начали асфальтировать улицу Коли Мяготина. Долгое время из-за ремонта на перекрытой улице в городе образовывались пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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