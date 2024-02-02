02 февраля 2024

Какие вакансии самые высокооплачиваемые в Тюмени

В Тюмени самыми прибыльными вакансиями в феврале стали капитан и инженер
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, снегопад, замерзшая река, теплоход
В Тюмени капитану теплохода готовы платить до 230 тысяч рублей Фото:

В Тюмени самыми прибыльными вакансиями в феврале этого года стали капитан теплохода и инженер сети пиццерий. Об этом сообщили аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру».

«На первом месте расположилась вакансия сменного капитана на теплоход. Работодатель готов платить специалисту до 230 тысяч рублей. <…> Кроме того, специалисту желательно знать Обь-Иртышский бассейн», — рассказали специалисты РБК Тюмень.

На втором месте — инженер по эксплуатации в сети пиццерий. Зарплата сотрудника составляет до 130 тысяч рублей. В тройку прибыльных профессий вошла вакансия главного инженера проектов с заработной платой от 120 тысяч рублей.

Журналист URA.RU ранее изучил вакансии «Авито» и пришел к выводу, что самые высокие зарплаты за месяц могут получать в Тюмени сварщики, сантехники, менеджеры и водители. Их зарплата — более 100 тысяч рублей.

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В Тюмени самыми прибыльными вакансиями в феврале этого года стали капитан теплохода и инженер сети пиццерий. Об этом сообщили аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру». «На первом месте расположилась вакансия сменного капитана на теплоход. Работодатель готов платить специалисту до 230 тысяч рублей. <…> Кроме того, специалисту желательно знать Обь-Иртышский бассейн», — рассказали специалисты РБК Тюмень. На втором месте — инженер по эксплуатации в сети пиццерий. Зарплата сотрудника составляет до 130 тысяч рублей. В тройку прибыльных профессий вошла вакансия главного инженера проектов с заработной платой от 120 тысяч рублей. Журналист URA.RU ранее изучил вакансии «Авито» и пришел к выводу, что самые высокие зарплаты за месяц могут получать в Тюмени сварщики, сантехники, менеджеры и водители. Их зарплата — более 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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