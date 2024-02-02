Какие вакансии самые высокооплачиваемые в Тюмени

В Тюмени самыми прибыльными вакансиями в феврале стали капитан и инженер

03 февраля 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

В Тюмени капитану теплохода готовы платить до 230 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени самыми прибыльными вакансиями в феврале этого года стали капитан теплохода и инженер сети пиццерий. Об этом сообщили аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру». «На первом месте расположилась вакансия сменного капитана на теплоход. Работодатель готов платить специалисту до 230 тысяч рублей. <…> Кроме того, специалисту желательно знать Обь-Иртышский бассейн», — рассказали специалисты РБК Тюмень. На втором месте — инженер по эксплуатации в сети пиццерий. Зарплата сотрудника составляет до 130 тысяч рублей. В тройку прибыльных профессий вошла вакансия главного инженера проектов с заработной платой от 120 тысяч рублей. Журналист URA.RU ранее изучил вакансии «Авито» и пришел к выводу, что самые высокие зарплаты за месяц могут получать в Тюмени сварщики, сантехники, менеджеры и водители. Их зарплата — более 100 тысяч рублей.

В Тюмени самыми прибыльными вакансиями в феврале этого года стали капитан теплохода и инженер сети пиццерий. Об этом сообщили аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру». «На первом месте расположилась вакансия сменного капитана на теплоход. Работодатель готов платить специалисту до 230 тысяч рублей. <…> Кроме того, специалисту желательно знать Обь-Иртышский бассейн», — рассказали специалисты РБК Тюмень. На втором месте — инженер по эксплуатации в сети пиццерий. Зарплата сотрудника составляет до 130 тысяч рублей. В тройку прибыльных профессий вошла вакансия главного инженера проектов с заработной платой от 120 тысяч рублей. Журналист URA.RU ранее изучил вакансии «Авито» и пришел к выводу, что самые высокие зарплаты за месяц могут получать в Тюмени сварщики, сантехники, менеджеры и водители. Их зарплата — более 100 тысяч рублей.