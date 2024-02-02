В ЯНАО собака возле школы прокусила ногу женщине

03 февраля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Пострадавшая находится в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Мысе Каменном (ЯНАО) радом со школой собака напала на женщину и прокусила ей ногу до крови. Администрации Ямальского района сообщила, что девушка находится в больнице. «Мыс Каменный около школы набросилась собака и до крови прокусила ногу! Если бы ребенок был, то не знаю, чтобы она с ним сделала. Люди! Кто выпускает собак — остановитесь, пожалуйста!» — написали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Мой Яр-Сале». На эту публикацию отреагировала администрация Ямальского района: «Пострадавшая женщина в больнице, ей оказывается помощь. С хозяином собаки проведена беседа о правилах выгула животных. Участковый полиции составляет протокол об административном нарушении». Ранее URA.RU сообщало, сколько денег можно отсудить за укус собаки. Судебная практика прокуратуры ЯНАО показывает, что максимальный размер компенсации морального вреда составляет 50 тысяч рублей.

В Мысе Каменном (ЯНАО) радом со школой собака напала на женщину и прокусила ей ногу до крови. Администрации Ямальского района сообщила, что девушка находится в больнице. «Мыс Каменный около школы набросилась собака и до крови прокусила ногу! Если бы ребенок был, то не знаю, чтобы она с ним сделала. Люди! Кто выпускает собак — остановитесь, пожалуйста!» — написали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Мой Яр-Сале». На эту публикацию отреагировала администрация Ямальского района: «Пострадавшая женщина в больнице, ей оказывается помощь. С хозяином собаки проведена беседа о правилах выгула животных. Участковый полиции составляет протокол об административном нарушении». Ранее URA.RU сообщало, сколько денег можно отсудить за укус собаки. Судебная практика прокуратуры ЯНАО показывает, что максимальный размер компенсации морального вреда составляет 50 тысяч рублей.