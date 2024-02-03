В Британии удивились неспособности Зеленского найти замену Залужному

Аналитик Меркурис: Зеленский не способен найти замену Залужному

04 февраля 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

Зеленский не может найти генерала на место Залужного, считает Меркурис Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не может найти генерала на должность главкома ВСУ, который может заменить Валерия Залужного. С таким мнением выступил британский эксперт Александр Меркурис. «Удивительно, что он [Владимир Зеленский] не может найти генерала, готового занять место Залужного. Это говорит о полном непринятии военным руководством Зеленского», — сказал Муркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube. По его мнению, текущая ситуация на Украине указывает на раскол внутри страны. «Если лидер Украины не может уволить Залужного в этой отчаянно неустойчивой ситуации, то его дни как президента сочтены», — подытожил эксперт. Еще 2 февраля в США предположили, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. Позже президент Украины доложил Белому дому о намерениях уволить Залужного. Спор между Залужным и Зеленским обострился в конце января, когда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан для восполнения потерь в украинской армии, передает телеканал 360. После чего лидер киевского режима предложил главкому ВСУ уволиться и перейти в СНБО, но тот отказался.

Президент Украины Владимир Зеленский не может найти генерала на должность главкома ВСУ, который может заменить Валерия Залужного. С таким мнением выступил британский эксперт Александр Меркурис. «Удивительно, что он [Владимир Зеленский] не может найти генерала, готового занять место Залужного. Это говорит о полном непринятии военным руководством Зеленского», — сказал Муркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube. По его мнению, текущая ситуация на Украине указывает на раскол внутри страны. «Если лидер Украины не может уволить Залужного в этой отчаянно неустойчивой ситуации, то его дни как президента сочтены», — подытожил эксперт. Еще 2 февраля в США предположили, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. Позже президент Украины доложил Белому дому о намерениях уволить Залужного. Спор между Залужным и Зеленским обострился в конце января, когда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан для восполнения потерь в украинской армии, передает телеканал 360. После чего лидер киевского режима предложил главкому ВСУ уволиться и перейти в СНБО, но тот отказался.