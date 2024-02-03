03 февраля 2024

В Британии удивились неспособности Зеленского найти замену Залужному

Аналитик Меркурис: Зеленский не способен найти замену Залужному
© Служба новостей «URA.RU»
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий, stock
Зеленский не может найти генерала на место Залужного, считает Меркурис Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский не может найти генерала на должность главкома ВСУ, который может заменить Валерия Залужного. С таким мнением выступил британский эксперт Александр Меркурис.

«Удивительно, что он [Владимир Зеленский] не может найти генерала, готового занять место Залужного. Это говорит о полном непринятии военным руководством Зеленского», — сказал Муркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube.

По его мнению, текущая ситуация на Украине указывает на раскол внутри страны. «Если лидер Украины не может уволить Залужного в этой отчаянно неустойчивой ситуации, то его дни как президента сочтены», — подытожил эксперт.

Еще 2 февраля в США предположили, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. Позже президент Украины доложил Белому дому о намерениях уволить Залужного.

Спор между Залужным и Зеленским обострился в конце января, когда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан для восполнения потерь в украинской армии, передает телеканал 360. После чего лидер киевского режима предложил главкому ВСУ уволиться и перейти в СНБО, но тот отказался.

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Президент Украины Владимир Зеленский не может найти генерала на должность главкома ВСУ, который может заменить Валерия Залужного. С таким мнением выступил британский эксперт Александр Меркурис. «Удивительно, что он [Владимир Зеленский] не может найти генерала, готового занять место Залужного. Это говорит о полном непринятии военным руководством Зеленского», — сказал Муркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube. По его мнению, текущая ситуация на Украине указывает на раскол внутри страны. «Если лидер Украины не может уволить Залужного в этой отчаянно неустойчивой ситуации, то его дни как президента сочтены», — подытожил эксперт. Еще 2 февраля в США предположили, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. Позже президент Украины доложил Белому дому о намерениях уволить Залужного. Спор между Залужным и Зеленским обострился в конце января, когда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан для восполнения потерь в украинской армии, передает телеканал 360. После чего лидер киевского режима предложил главкому ВСУ уволиться и перейти в СНБО, но тот отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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