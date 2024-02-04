Блогер Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy, скорее всего, из-за остановки производства после «голой вечеринки». Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
«В суд обратилась компания Ивлеевой „Коленки пчелы“. Ответчиком выступает ООО „Сила воина Евразия“. Конкретные исковые требования пока не раскрываются», — говорится в канале. Отмечается, что иск может быть связан с тем, что «Сила воина Евразия» остановила производство Easy Peasy. До этого в офисах «Коленки пчелы» прошли обыски в связи с подозрениями о неуплате более 100 миллионов рублей налогов.
Ранее Ивлеева организовала «голую вечеринку». После мероприятия у участников начались проблемы с контрактами, сообщает портал «
Актер Иван Охлобыстин, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, заявил, что участников мероприятия простят. По его словам, их жалко.
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