Mash: ФНС проводит обыски в офисах Ивлеевой

Mash: ФНС проверяет студию «Ивлеева продакшн» и выручку от продажи курсов
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
В ФНС отметили, что из 445 млн рублей выручки от продажи снеков официально числятся только 37 млн Фото:

По всем офисам блогера Анастасии Ивлеевой проводятся обыски. Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяет незадекларированную выручку с продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы. К студии «Ивлеева продакшн» также имеются претензии. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Сотрудники приехали на два адреса и смотрят документы. Основная претензия — левый доход. Под прицелом — прибыль от продажи снеков», — передает канал. Отмечается, что со снеков блогерша за год получила выручку в размере 445 млн рублей. А официально числится только 37 млн рублей.

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Претензии имеются и к студии «Ивлеева продакшн». Там за год выручка составила 122 млн рублей. А официально известно только о 45 млн рублей. Вопросы также возникли к курсу похудения «Лютый флекс».

Общая сумма выручки с реклам, курсов и бизнесов составила порядка 600 млн рублей. Сотрудники налоговой выясняют, сколько из этого было заработано официально.

Ранее сообщалось, что блогерше грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Уже весной у ФНС возникли вопросы к Ивлеевой, потому что она должна была погасить налоги, но так этого и не сделала.

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По всем офисам блогера Анастасии Ивлеевой проводятся обыски. Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяет незадекларированную выручку с продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы. К студии «Ивлеева продакшн» также имеются претензии. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сотрудники приехали на два адреса и смотрят документы. Основная претензия — левый доход. Под прицелом — прибыль от продажи снеков», — передает канал. Отмечается, что со снеков блогерша за год получила выручку в размере 445 млн рублей. А официально числится только 37 млн рублей. Претензии имеются и к студии «Ивлеева продакшн». Там за год выручка составила 122 млн рублей. А официально известно только о 45 млн рублей. Вопросы также возникли к курсу похудения «Лютый флекс». Общая сумма выручки с реклам, курсов и бизнесов составила порядка 600 млн рублей. Сотрудники налоговой выясняют, сколько из этого было заработано официально. Ранее сообщалось, что блогерше грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Уже весной у ФНС возникли вопросы к Ивлеевой, потому что она должна была погасить налоги, но так этого и не сделала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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