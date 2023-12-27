Mash: ФНС проводит обыски в офисах Ивлеевой

По всем офисам блогера Анастасии Ивлеевой проводятся обыски. Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяет незадекларированную выручку с продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы. К студии «Ивлеева продакшн» также имеются претензии. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Сотрудники приехали на два адреса и смотрят документы. Основная претензия — левый доход. Под прицелом — прибыль от продажи снеков», — передает канал. Отмечается, что со снеков блогерша за год получила выручку в размере 445 млн рублей. А официально числится только 37 млн рублей.
Претензии имеются и к студии «Ивлеева продакшн». Там за год выручка составила 122 млн рублей. А официально известно только о 45 млн рублей. Вопросы также возникли к курсу похудения «Лютый флекс».
Общая сумма выручки с реклам, курсов и бизнесов составила порядка 600 млн рублей. Сотрудники налоговой выясняют, сколько из этого было заработано официально.
Ранее сообщалось, что блогерше грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Уже весной у ФНС возникли вопросы к Ивлеевой, потому что она должна была погасить налоги, но так этого и не сделала.
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