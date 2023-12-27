Mash: ФНС проводит обыски в офисах Ивлеевой

Mash: ФНС проверяет студию «Ивлеева продакшн» и выручку от продажи курсов

27 декабря 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

В ФНС отметили, что из 445 млн рублей выручки от продажи снеков официально числятся только 37 млн Фото: Владимир Андреев © URA.RU По всем офисам блогера Анастасии Ивлеевой проводятся обыски. Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяет незадекларированную выручку с продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы. К студии «Ивлеева продакшн» также имеются претензии. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сотрудники приехали на два адреса и смотрят документы. Основная претензия — левый доход. Под прицелом — прибыль от продажи снеков», — передает канал. Отмечается, что со снеков блогерша за год получила выручку в размере 445 млн рублей. А официально числится только 37 млн рублей. Новость по теме За что Ивлеева может получить реальный срок Претензии имеются и к студии «Ивлеева продакшн». Там за год выручка составила 122 млн рублей. А официально известно только о 45 млн рублей. Вопросы также возникли к курсу похудения «Лютый флекс». Общая сумма выручки с реклам, курсов и бизнесов составила порядка 600 млн рублей. Сотрудники налоговой выясняют, сколько из этого было заработано официально. Ранее сообщалось, что блогерше грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Уже весной у ФНС возникли вопросы к Ивлеевой, потому что она должна была погасить налоги, но так этого и не сделала.

По всем офисам блогера Анастасии Ивлеевой проводятся обыски. Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяет незадекларированную выручку с продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы. К студии «Ивлеева продакшн» также имеются претензии. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сотрудники приехали на два адреса и смотрят документы. Основная претензия — левый доход. Под прицелом — прибыль от продажи снеков», — передает канал. Отмечается, что со снеков блогерша за год получила выручку в размере 445 млн рублей. А официально числится только 37 млн рублей. Претензии имеются и к студии «Ивлеева продакшн». Там за год выручка составила 122 млн рублей. А официально известно только о 45 млн рублей. Вопросы также возникли к курсу похудения «Лютый флекс». Общая сумма выручки с реклам, курсов и бизнесов составила порядка 600 млн рублей. Сотрудники налоговой выясняют, сколько из этого было заработано официально. Ранее сообщалось, что блогерше грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Уже весной у ФНС возникли вопросы к Ивлеевой, потому что она должна была погасить налоги, но так этого и не сделала.